Житель Иркутской области гулял возле железной дороги с марихуаной

Общество, Фото: из архива

У мужчины нашли почти полкило марихуаны



Вблизи железнодорожных подъездных путей у станции Зима сотрудники транспортной полиции задержали 30-летнего местного жителя. В ходе личного досмотра у него обнаружили 414 граммов марихуаны.



Со слов мужчины, коноплю он собрал в поле неподалёку от города Зима для собственного употребления.



- Мужчина ранее неоднократно судим за тяжкие и особо тяжкие преступления. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.