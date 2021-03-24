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Житель Иркутской области гулял возле железной дороги с марихуаной

Житель Иркутской области гулял возле железной дороги с марихуаной
Общество,  Фото:из архива
У мужчины нашли почти полкило марихуаны

Вблизи железнодорожных подъездных путей у станции Зима сотрудники транспортной полиции задержали 30-летнего местного жителя. В ходе личного досмотра у него обнаружили 414 граммов марихуаны.

Со слов мужчины, коноплю он собрал в поле неподалёку от города Зима для собственного употребления.

- Мужчина ранее неоднократно судим за тяжкие и особо тяжкие преступления. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Иркутская область
 
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