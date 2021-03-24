У мужчины нашли почти полкило марихуаны
Вблизи железнодорожных подъездных путей у станции Зима сотрудники транспортной полиции задержали 30-летнего местного жителя. В ходе личного досмотра у него обнаружили 414 граммов марихуаны.
Со слов мужчины, коноплю он собрал в поле неподалёку от города Зима для собственного употребления.
- Мужчина ранее неоднократно судим за тяжкие и особо тяжкие преступления. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Житель Иркутской области гулял возле железной дороги с марихуаной
Общество, Фото:
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