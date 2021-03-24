В Забайкалье бизнесмена за неуплату 17 млн оштрафовали на 340 тысяч

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Бизнесмен уклонялся от таможенных платежей



В Забайкальском крае вынесли приговор в отношении предпринимателя за уклонение от уплаты таможенных платежей.



Мужчина занимался поставками китайских товаров в Россию через пункт пропуска МАПП Забайкальск. Для уклонения от уплаты таможенных платежей он использовал популярную схему, когда различные люди перевозили коммерческий товар под видом личного. С января по марта 2019 года жители Забайкалья переместили через границу для предпринимателя одежду и обувь общим весом более 57 тысяч кг на сумму свыше 74 млн рублей. Таким образом, мужчина уклонился от уплаты более 17 млн рублей таможенных платежей.



Товары, подготовленные для отправки в различные регионы России, таможенники изъяли.



- Суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 340 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.