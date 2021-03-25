 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 марта

24 марта

Популярное

В Бурятии местами снежно

В Бурятии местами снежно
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В Улан-Удэ днём до +7

По данным Бурятского гидрометцентра, 25 марта по республике ночью преимущественно без осадков, днём местами небольшой, по юго-западу и южному Прибайкалью умеренный снег. Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -3,-8, местами -13,-18, по северу до -20,-25, днём +4,+9, местами -4,+1.

В Улан-Удэ ночью без осадков, днём небольшой снег. Ветер ночью восточный 4-9, днём с переходом на северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью -5,-7, днём +5,+7.
прогноз погоды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии майор милиции в отставке празднует 70-летие
В Бурятии майор милиции в отставке празднует 70-летие
Общество, 24.03.2021
Младшие коллеги поздравили пенсионера с юбилеем
В Забайкалье бизнесмена за неуплату 17 млн оштрафовали на 340 тысяч
В Забайкалье бизнесмена за неуплату 17 млн оштрафовали на 340 тысяч
Общество, 24.03.2021
Бизнесмен уклонялся от таможенных платежей
Назначили главного врача Иркутской областной детской больницы
Назначили главного врача Иркутской областной детской больницы
Общество, 24.03.2021
Юрий Кузнецов - заслуженный врач России, доктор медицинских наук, детский хирург высшей категории
В Бурятии дети пробуют себя в роли лесников
В Бурятии дети пробуют себя в роли лесников
Общество, 24.03.2021
«Эмоции зашкаливают!», - признаются дети
Оплата услуг ЖКХ по Единому лицевому счёту доступна для жителей Бурятии
Оплата услуг ЖКХ по Единому лицевому счёту доступна для жителей Бурятии
Общество, 24.03.2021
Сбербанк продолжает работу по улучшению своих сервисов оплаты услуг
Котятам ирбиса из Бурятии предлагают придумать имена
Котятам ирбиса из Бурятии предлагают придумать имена
Общество, 24.03.2021
Четыре автора самых удачных кличек получат приз
В Бурятии школьники подарили старикам «Коробку счастья»
В Бурятии школьники подарили старикам «Коробку счастья»
Общество, 24.03.2021
Каждому было приятно получить неожиданный презент

В детсаду в Бурятии выявили просроченную крупу
В детсаду в Бурятии выявили просроченную крупу
Общество, 24.03.2021
Возбуждено административное дело
Актриса Лиана Щетилина из Улан-Удэ стала «Лидером культуры-2020»
Актриса Лиана Щетилина из Улан-Удэ стала «Лидером культуры-2020»
Общество, 24.03.2021
Актриса Лиана Щетилина за 11 лет сыграла около 50 ролей
Дороги Улан-Удэ очищают от песка
Дороги Улан-Удэ очищают от песка
Общество, 24.03.2021
В Улан-Удэ идёт комплексная уборка смёта с городских улиц
Ровно год назад в Бурятию пришёл коронавирус
Ровно год назад в Бурятию пришёл коронавирус
Общество, 24.03.2021
24 марта в Бурятии появился первый больной COVID-19
В борьбе за звание лучшего учителя Улан-Удэ остались 10 человек
В борьбе за звание лучшего учителя Улан-Удэ остались 10 человек
Общество, 24.03.2021
О чём участникам конкурса предстоит говорить с детьми, они узнали за 15 минут до урока
В Бурятии ушёл из жизни профессор БГУ, учёный-физик
В Бурятии ушёл из жизни профессор БГУ, учёный-физик
Общество, 24.03.2021
Учёный Дандар Сандитов был известен как в России, так и за рубежом

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^