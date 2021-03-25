В Улан-Удэ днём до +7
По данным Бурятского гидрометцентра, 25 марта по республике ночью преимущественно без осадков, днём местами небольшой, по юго-западу и южному Прибайкалью умеренный снег. Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -3,-8, местами -13,-18, по северу до -20,-25, днём +4,+9, местами -4,+1.
В Улан-Удэ ночью без осадков, днём небольшой снег. Ветер ночью восточный 4-9, днём с переходом на северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью -5,-7, днём +5,+7.
В Бурятии местами снежно
Общество, Фото:
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