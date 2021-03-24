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В Тункинском нацпарке установили «родильные дома» для гоголей

В Тункинском нацпарке установили «родильные дома» для гоголей
Общество,  Фото:национальный парк "Тункинский"
Самка утки в таком домике может гнездоваться всю жизнь

Вчера на Мойготских озерах - Калачи и Кузнечиха в Тункинском национальном парке в Бурятии установили новые «родильные дома» для гоголей. Домики установили сотрудники отдела охраны животного мира и шестиклассники из Кыренской школы, сообщили представители Тункинского национального парка.

Для мероприятия часть дуплянок были сделаны в национальном парке, а некоторые изготовлены учениками и их родителями. Перед установкой гоголятников, волонтёры подписали своими именами каждый из них, чтобы через год, два проверить, чей же «домик» приглянулся гоголям.

Специалисты национального парка отмечают, что установка искусственных гнездовий для гоголей позволит создать условия для гнездования птиц.

- За 30-летнюю историю нашего учреждения в Тункинском национальном парке это первая практика по установке «родильных домов» для гоголей. Надеемся на положительный результат, - говорят в отделе охраны животного мира.

В будущем планируется, что мероприятие станет традиционным, и к нему будут привлекаться волонтёры из числа школьников.

Гоголь — утка, которая гнездится в дуплах. Обычно это старое дерево (осина, ель, дуб, сосна) на расстоянии до 150 метров от воды (в идеале — у воды). В одном гнезде одна та же самка может гнездиться всю жизнь. Эти птицы могут поселиться и возле жилья человека. Главное — не беспокоить такого соседа: не заглядывать в домик, пока его не покинут птенцы.

Домом для птиц становятся и специальные гнездовые ящики (гоголятники), которые человек может развесить недалеко от воды. Лучше, если домик будет виден от воды, тогда его будет легче заметить самке. Хорошим местом для установки гоголятника будут затопленные деревья.

Любопытно, что птенцы выходят из домика на зов матери уже на второй день после рождения. Они ещё не умеют летать, но уже умеют плавать. Бесстрашные гоголята просто выпрыгивают из домика и «парашютируют», растопырив крылья и перепонки на лапах. Потом им предстоит путь к воде. Именно поэтому важно повесить домик как можно ближе к воде.

Сезон гнездования начинается в апреле. За домиками лучше наблюдать издалека, а проверить, были ли они заселены, — в июне.


птицы национальный парк
 
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