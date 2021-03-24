Назначили главного врача Иркутской областной детской больницы

Юрий Кузнецов - заслуженный врач России, доктор медицинских наук, детский хирург высшей категории



Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, детский хирург высшей категории, главный детский хирург Сибирского федерального округа Юрий Козлов назначен главным врачом Иркутской областной детской клинической больницы. Сегодня, 24 марта, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев представил нового руководителя коллективу медучреждения.



- Юрий Андреевич Козлов принял мое предложение возглавить Областную детскую больницу. Вы все знаете Юрия Андреевича как одного из лучших в мире детских хирургов. Его вклад в медицину поистине бесценен. Юрий Андреевич изобрел и внедрил новый метод лечения паховой грыжи у детей. Он является автором множества публикаций, нескольких методических пособий для врачей. Но главное – это тысячи спасённых им жизней детей. Уверен, что вместе с вами – с коллективом – Юрий Андреевич добьётся того, что это медицинское учреждение достигнет новых высот, - сказал Игорь Кобзев.



- Областная детская больница имеет длинную и прекрасную историю. Мы постараемся продолжить эти традиции и насытить ее новыми событиями – сделать здесь один из лучших детских госпиталей в нашей стране. У нас для этого все есть. Надеемся, что госпиталь, в который я захожу, будет опорным для всей Сибири и Дальнего Востока. Как и раньше, я буду оперировать, потому что это моя настоящая жизнь. И будем создавать здесь настоящую империю детской хирургии, - подчеркнул Юрий Козлов.



Как отметили в правительстве региона, губернатор поблагодарил за работу прежнего главного врача детской больницы Геннадия Гвака.



- Геннадий Владимирович очень много отдал детской медицине, спасибо большое ему за работу. Надеюсь, он не покинет коллектив. Думаю, такая преемственность правильная и нужная, - сказал Игорь Кобзев.



