В Улан-Удэ больному ковидом попала в глаз металлическая стружка

Мужчина неудачно почистил болгарку металлической щёткой
В республиканской клинической больнице имени Семашко рассказали о случае помощи больному, которому в глаз попала металлическая стружка. 17 марта мужчина обратился в глазной травмпункт с резкими болями и снижением зрения правого глаза. Мужчина рассказал, что дома чистил металлической щёткой болгарку, когда что-то отскочило ему в глаз.
При осмотре выяснилось, что в феврале мужчина был в Барнауле, где контактировал с родственником, попавшим позже в ковидный стационар. Улан-удэнцу сделали экспресс-тест на коронавирус, который дал положительный результат.
Пациента госпитализировали в изолятор на улице Солнечная. В экстренном порядке была проведена операция по удалению инородного тела из переднего сегмента правого глаза.
Операцию провёл врач-офтальмолог с 40-летним стажем, отличник здравоохранения Вячеслав Цыбиков. Благодаря его филигранной работе зрение мужчине удалось сохранить.
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