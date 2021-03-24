Каждому было приятно получить неожиданный презент
Джидинский дом-интернат для престарелых и инвалидов продолжает функционировать в условиях «тотальной изоляции». Он закрыт для посетителей.
- Несмотря на то, что проживающие граждане и коллектив, работающий на 14-дневной смене, находятся на карантине в связи с распространением коронавируса, школьники Джидинского района нашли возможность поздравить наших подопечных бабушек и дедушек с Международным днем счастья, - рассказала директор дома-интерната Ольга Клочихина. - Каждому было приятно получить неожиданный презент. У каждого из тех, кто находится на обслуживании в нашем учреждении, есть своё увлечение. Это и вязание, и вышивка, и рисование. Поэтому подарки пришлись по душе абсолютно всем.
Как сообщили в минсоцзащиты Бурятии, для активистов российского движения школьников Петропавловской средней школы №1 стало доброй традицией проводить социальные акции в поддержку старшего поколения. И к Международному дню счастья они передали проживающим дома-интерната «Коробку счастья» с подарками. В ней ручки, карандаши, книги, милые игрушки, конфеты, спицы для вязания и клубочки пряжи.
- Видно было, что дети с особой любовью и трепетом формировали подарки. Спасибо огромное волонтёрам за их внимание и заботу к нашим подопечным. Это особенно нужно и важно в период пандемии и карантинных мероприятий, - добавила Ольга Клочихина.
В Бурятии школьники подарили старикам «Коробку счастья»
Общество, Фото:
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