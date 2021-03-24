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В Бурятии прошло первенство Джидинского района по боксу

В Бурятии прошло первенство Джидинского района по боксу
Общество,  Фото:администрация Джидинского района
Турниру хотят придать статус республиканского

19 марта в селе Петропавловка прошло открытое первенство Джидинского района Бурятии по боксу. Оно было посвящено памяти уроженцев Джидинского района, погибших при исполнении служебных обязанностей в ходе контртеррористических операций в Северо-Кавказком регионе, сообщает пресс-служба администрации района.

Победители и призёры награждены грамотами, медалями и денежными призами. Результаты соревнований выглядят следующим образом:

В возрастной категории среди мальчиков 2011-2012 г.р.

Весовая категория - 26 кг
Аюшеев Тимур (Нижний Торей)
Горбачев Кирилл (Нижний Торей)
Андреев Тамир (Петропавловка)
Плюснин Роман (Петропавловка)

Весовая категория - 28 кг.
Сукнев Роман (Петропавловка)
Люк Андрей (Петропавловка)
Мунконов Алдар (Верхний Ичетуй)
Гармажапов Элбэг (Петропавловка)

Весовая категория - 32 кг.
Жданов Никита (Нижний Торей)
Капустин Егор (Нижний Торей)

В возрастной категории среди мальчиков 2009-2010 г.р.

Весовая категория - 28 кг.
Вербилов Константин (Петропавловка)
Дурденков Вадим (Нижний Торей)
Матвеев Кирилл (Нижний Торей)
Лобанов Александр (Петропавловка)

Весовая категория - 30 кг.
Хайнчиков Балдан (Верхний Ичетуй)
Цыренов Вадим (Петропавловка)
Симоненко Иван (Петропавловка)

Весовая категория - 34 кг.
Занаев Мэргэн (Верхний Ичетуй)
Бадмаев Санже (Верхний Торей)
Раднаев Дамдин (Верхний Ичетуй)
Гармажапов Алексей (Петропавловка)

Весовая категория - 36 кг.
Югов Глеб (Петропавловка)
Андреев Данил (Петропавловка)
Цыреторов Золто (Верхний Ичетуй)
Самбуев Ринчин (Нижний Торей)

Весовая категория - 38 кг.
Мунконов Балдан (Верхний Ичетуй)
Балахеев Алдар (Верхний Торей)

Весовая категория - 46 кг.
Сычев Иван (Петропавловка)
Цыденжапов Артем (Верхний Ичетуй)
Вершинин Ярослав (Петропавловка)

Весовая категория - 60 кг.
Хубукшанов Аюр (Верхний Ичетуй)
Халтанов Буянто (Петропавловка)
Домиев Булат (Верхний Ичетуй)

В возрастной категории среди юношей 2007-2008 г.р.

Весовая категория - 34 кг.
Распопов Денис (Петропавловка)
Ринчинов Дмитрий (Верхний Торей)
Булгатов Буда (Верхний Ичетуй)

Весовая категория - 38 кг.
Красиков Никита (Белоозерск)
Покацкий Дмитрий (Петропавловка)
Гармаев Эрдэни (Верхний Ичетуй)

Весовая категория - 42 кг.
Гуржапов Эрдэни (Петропавловка)
Бадмаев Эрдэни (Петропавловка)
Игумнов Никита (Нижний Торей)

Весовая категория - 44 кг.
Бадмаев Вячеслав (Белоозерск)
Цыбиков Мэргэн (Цагатуй)
Цыденов Аюша (Верхни Ичетуй)

Весовая категория - 48 кг.
Потелов Никита (Нижний Торей)
Аюшеев Сандан (Верхний Ичетуй)

Весовая категория - 52 кг.
Гордеев Андрей (Нижний Торей)
Цыденов Бато (Цагатуй)
Пагбаев Родион (Верхний Торей)
Краснояров Ярослав (Нижний Торей)

Весовая категория - 60 кг.
Горбачев Владимир (Нижний Торей)
Пенский Евгений (Белоозерск)
Милгадаев Эдуард (Петропавловка)

В возрастной категории среди юношей 2005-2006 г.р.

Весовая категория -48 кг.
Дашижапов Булат (Верхний Ичетуй)
Жамбалов Андрей (Петропавловка)
Сухарев Никита (Петропавловка)
Шарапов Павел (Белоозерск)

Весовая категория - 54 кг.
Шаракчинов Игорь (Цагатуй)
Зайцев Константин (Петропавловка)
Харламов Иннокентий (Петропавловка)
Жамцуев Элбэг (Верхний Торей)

Весовая категория - 60 кг.
Машанов Артем (Петропавловка)
Базаров Дмитрий (Петропавловка)
Будаев Ардан (Цагатуй)

Весовая категория - 63 кг.
Брянский Глеб (Петропавловка)
Вампилов Егор (Верхний Ичетуй)
Цыдемпилов Ринчин (Верхний Ичетуй)

Весовая категория свыше 90 кг.
Раднаев Майдар (Верхний Ичетуй)

Среди юниоров в весовой категории 54 кг.
Бадмаев Дмитрий (Петропавловка)
Ганжуров Бэлигто (Петропавловка)

В весовой категории 63 кг.
Казанов Рустам (Петропавловка)
Очиров Александр (Петропавловка)

Среди девушек

Весовая категория - 34 кг.
Карасёва Вероника (Петропавловка)
Юдина Алена (Петропавловка)

Весовая категория - 38 кг.
Сапкеева Номина (Петропавловка)
Саликова Анастасия (Петропавловка)

Весовая категория - 54 кг.
Максимова Любовь (Петропавловка)
Чагдурова Суржана (Верхний Ичетуй)

Весовая категория - 66 кг.
Амурова Ольга (Белоозерск)
Галсанова Алина (Верхний Ичетуй)

Также учреждены специальные и денежные призы по следующим номинациям:

Самой юной боксане - Саликовой Анастасие
Самому юному боксеру - Горбачеву Кириллу
Лучшему боксеру - Машанову Артёму, Амуровой Ольге
За самый красивый бой - Бадмаеву Дмитрию, Ганжурову Бэлигто
За волю к победе - Дурденкову Вадиму, Балахееву Алдару, Цыденжапову Артёму, Цыренова Вадиму и Капустину Егору.

В следующем году планируется продолжить эту спортивную традицию в Джидинском районе и придать этим соревнованиям статус республиканского.


спорт бокс
 
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