В Бурятии прошло первенство Джидинского района по боксу

В возрастной категории среди мальчиков 2009-2010 г.р.





В возрастной категории среди юношей 2007-2008 г.р.





В возрастной категории среди юношей 2005-2006 г.р.





Весовая категория -48 кг.

Среди юниоров в весовой категории 54 кг.

Среди девушек





Также учреждены специальные и денежные призы по следующим номинациям:





19 марта в селе Петропавловка прошло открытое первенство Джидинского района Бурятии по боксу. Оно было посвящено памяти уроженцев Джидинского района, погибших при исполнении служебных обязанностей в ходе контртеррористических операций в Северо-Кавказком регионе, сообщает пресс-служба администрации района.Победители и призёры награждены грамотами, медалями и денежными призами. Результаты соревнований выглядят следующим образом:В возрастной категории среди мальчиков 2011-2012 г.р.Аюшеев Тимур (Нижний Торей)Горбачев Кирилл (Нижний Торей)Андреев Тамир (Петропавловка)Плюснин Роман (Петропавловка)Сукнев Роман (Петропавловка)Люк Андрей (Петропавловка)Мунконов Алдар (Верхний Ичетуй)Гармажапов Элбэг (Петропавловка)Жданов Никита (Нижний Торей)Капустин Егор (Нижний Торей)Вербилов Константин (Петропавловка)Дурденков Вадим (Нижний Торей)Матвеев Кирилл (Нижний Торей)Лобанов Александр (Петропавловка)Хайнчиков Балдан (Верхний Ичетуй)Цыренов Вадим (Петропавловка)Симоненко Иван (Петропавловка)Занаев Мэргэн (Верхний Ичетуй)Бадмаев Санже (Верхний Торей)Раднаев Дамдин (Верхний Ичетуй)Гармажапов Алексей (Петропавловка)Югов Глеб (Петропавловка)Андреев Данил (Петропавловка)Цыреторов Золто (Верхний Ичетуй)Самбуев Ринчин (Нижний Торей)Мунконов Балдан (Верхний Ичетуй)Балахеев Алдар (Верхний Торей)Сычев Иван (Петропавловка)Цыденжапов Артем (Верхний Ичетуй)Вершинин Ярослав (Петропавловка)Хубукшанов Аюр (Верхний Ичетуй)Халтанов Буянто (Петропавловка)Домиев Булат (Верхний Ичетуй)Распопов Денис (Петропавловка)Ринчинов Дмитрий (Верхний Торей)Булгатов Буда (Верхний Ичетуй)Красиков Никита (Белоозерск)Покацкий Дмитрий (Петропавловка)Гармаев Эрдэни (Верхний Ичетуй)Гуржапов Эрдэни (Петропавловка)Бадмаев Эрдэни (Петропавловка)Игумнов Никита (Нижний Торей)Бадмаев Вячеслав (Белоозерск)Цыбиков Мэргэн (Цагатуй)Цыденов Аюша (Верхни Ичетуй)Потелов Никита (Нижний Торей)Аюшеев Сандан (Верхний Ичетуй)Гордеев Андрей (Нижний Торей)Цыденов Бато (Цагатуй)Пагбаев Родион (Верхний Торей)Краснояров Ярослав (Нижний Торей)Горбачев Владимир (Нижний Торей)Пенский Евгений (Белоозерск)Милгадаев Эдуард (Петропавловка)Дашижапов Булат (Верхний Ичетуй)Жамбалов Андрей (Петропавловка)Сухарев Никита (Петропавловка)Шарапов Павел (Белоозерск)Шаракчинов Игорь (Цагатуй)Зайцев Константин (Петропавловка)Харламов Иннокентий (Петропавловка)Жамцуев Элбэг (Верхний Торей)Машанов Артем (Петропавловка)Базаров Дмитрий (Петропавловка)Будаев Ардан (Цагатуй)Брянский Глеб (Петропавловка)Вампилов Егор (Верхний Ичетуй)Цыдемпилов Ринчин (Верхний Ичетуй)Раднаев Майдар (Верхний Ичетуй)Бадмаев Дмитрий (Петропавловка)Ганжуров Бэлигто (Петропавловка)Казанов Рустам (Петропавловка)Очиров Александр (Петропавловка)Карасёва Вероника (Петропавловка)Юдина Алена (Петропавловка)Сапкеева Номина (Петропавловка)Саликова Анастасия (Петропавловка)Максимова Любовь (Петропавловка)Чагдурова Суржана (Верхний Ичетуй)Амурова Ольга (Белоозерск)Галсанова Алина (Верхний Ичетуй)Самой юной боксане - Саликовой АнастасиеСамому юному боксеру - Горбачеву КириллуЛучшему боксеру - Машанову Артёму, Амуровой ОльгеЗа самый красивый бой - Бадмаеву Дмитрию, Ганжурову БэлигтоЗа волю к победе - Дурденкову Вадиму, Балахееву Алдару, Цыденжапову Артёму, Цыренова Вадиму и Капустину Егору.В следующем году планируется продолжить эту спортивную традицию в Джидинском районе и придать этим соревнованиям статус республиканского.