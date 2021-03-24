Женщина добилась квартиры, а её рак «уснул»
В Бурятии онкобольной женщине, проживающей в доме с плесенью, выделили новую квартиру. Но это ещё не всё – врачи недавно сообщили Надежде, что рак у неё «уснул».
- После того случая, как они съездили в Москву на передачу «Мужское/Женское», началось всё это движение. Она ездила по больницам. Врач-онколог из Москвы по видеоконференцсвязи общалась с ней. Пришли к выводу, что рак у неё спит. Но в любое время может всё возобновиться, всё зависит от условий, уровня жизни, - рассказал «Байкал-Daily» Александр Конденко, представитель общественного объединения «Дети-сироты Бурятии».
Недавно Надежду и ещё одного человека-сироту позвали для долгожданного распределения жилья.
- Недавно пригласили её на жеребьевку. Надежда вытянула билет – квартиру на Воронежской в микрорайоне Стеклозавод. Вся инфраструктура, детский сад, школа – всё в шаговой доступности, - поделился Александр Конденко.
Новая квартиры Надежды однокомнатная, благоустроенная, там хороший утеплённый балкон. Квартира тёплая и комфортная для жизни.
Как сообщал «Байкал-Daily», историю этой жительницы Бурятии рассказали в феврале на Первом канале в передаче «Мужское/Женское». В 2014 году Надежда получила жильё как сирота, но квартира оказалась в плачевном состоянии. «Везде плесень, грибок, полы сгнившие внутри, иней зимой, двери все рассыпались», - рассказывала сестра героини передачи.
Вдобавок ко всему, Надежда больна раком. Врачи диагностировали у неё рак шейки матки третьей степени. Женщина во время передачи на федеральном телеканале горько призналась – хочет забрать своих двух детей, которые сейчас находятся у опекунов, и жить с ними в другой квартире, поскольку в ранее выделенном жилье «условий никаких».
В Бурятии онкобольная после похода на Первый канал получила жильё
Общество, Фото:
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