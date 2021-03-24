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Ещё 58 забайкальцев заболели COVID-19

Ещё 58 забайкальцев заболели COVID-19
Общество,  Фото:pixabay.com
Общее число случаев заражения приближается к 41 тысяче

За сутки установлено 58 новых подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Забайкальском крае. Количество инфицированных COVID-19 забайкальцев за весь период составило 40 715 человек.

За последние сутки 65 забайкальцев выздоровели от коронавируса. Число победивших инфекцию с начала прошлого года составило 39 124 человек.

Опасная болезнь унесла жизни 792 забайкальцев. За последние сутки причина смерти от коронавируса подтверждена у двоих человек.

В моногоспиталях региона 55 человек находятся в тяжёлом состоянии, 28 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии коронавирус сдаёт позиции. За последние сутки выявили 57 заболевших коронавирусом. Сегодняшний показатель – минимальный за долгое время. Общее число случаев заражения COVID-19 в Бурятии с начала пандемии достигло 35 670.
коронавирус
 
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