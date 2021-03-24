Инструкция: Что делать, если вы стали жертвой домашнего насилия

В Бурятии распространяют информацию о порядке действий граждан, в том числе несовершеннолетних, в случае применения к ним насилия





Насилие над женщинами



Ежегодно от насилия в семье страдает множество женщин. Многие из них не рвут отношения с обидчиком и не обращаются в полицию по разным причинам.



Что делать, если вы пострадали от домашнего насилия?



1. Продумайте план безопасности



— Найдите такое место, куда вы смогли бы уйти в случае опасности.







— Продумайте свои действия на тот случай, если акт насилия повторится снова.







— Расскажите о случае насилия тем, кому вы доверяете (друзьям или родственникам).







— Договоритесь со своими соседями, чтобы они вызывали полицию, если услышат подозрительный шум и крики из вашей квартиры.







— Приготовьтесь по возможности фиксировать каждый случай избиения или угроз на фото, видео или диктофон.







— Если в доме есть оружие, подумайте, как избавиться от него, чтобы оно не попало в руки обидчику.







— Положите ключи от дома и машины так, чтобы в чрезвычайной ситуации вы могли беспрепятственно и быстро покинуть дом.







— В безопасном, но легкодоступном для вас месте спрячьте необходимую сумму денег, блокнот с номерами телефонов нужных людей и организаций, паспорт, документы на детей и другие важные бумаги, а также необходимую одежду и лекарства.



— Заранее договоритесь с друзьями и родственниками о возможности предоставления временного убежища в случае опасности.







— Постарайтесь уничтожить все вещи, которые помогли бы вашему обидчику найти вас (неспрятанные записные книжки, конверты с адресами и тому подобное).







— Заранее решите, что из ценных вещей вы возьмёте с собой.







— Если ситуация критическая, покидайте дом незамедлительно, даже если вам не удалось взять необходимые вещи.



Справка:



В 2014 году на территории пос. Новая Брянь Заиграевского района создан социальный приют «Радость материнства», в котором одновременно социальную и психологическую помощь безвозмездно могут получить 10 семей.



2. Обращайтесь в полицию



— Если ваша жизнь находится под угрозой, немедленно вызовите скорую помощь и полицию по единому короткому номеру экстренных служб 112.



— После прибытия полиции обратите внимание полицейских на телесные повреждения и имеющийся материальный ущерб.



— Расскажите работникам полиции о других случаях применения насилия по отношению к вам, сообщите имена и контакты свидетелей.



— Напишите заявление и потребуйте, чтобы у вас его приняли. Заявление должно содержать сведения о месте, времени, личности виновного, последствиях и просьбу «возбудить уголовное дело и привлечь виновное лицо к ответственности».



— Постоянные побои лёгкой тяжести подпадают под часть 1 статьи 115, часть 1 статьи 116 и статью 116.1 УК РФ. С 2016 года «семейных дебоширов» можно привлечь к административной ответственности по ст. 6.1.1 КоАП.



— Угроза убийством подпадает под статью 119 УК РФ. Также могут применяться статьи 112 и 117 УК РФ.



— Если работники полиции откажутся принять заявление, потребуйте встречи с их руководством.



— Запишите фамилии, имена и отчества полицейских, их служебные телефоны, номер протокола.



— Попросите направление на судебно-медицинскую экспертизу.





3. Документально зафиксируйте побои и повреждения



— Обратитесь в травмпункт, поликлинику или скорую помощь, чтобы побои или повреждения были зафиксированы.



— В больнице обязательно расскажите, при каких обстоятельствах получены побои, кем нанесены, когда и где.



— Все данные о побоях должны быть зафиксированы дежурным врачом в медицинской карте. Врач опишет характер повреждений, какая медицинская помощь оказана.



—Убедитесь, что врач правильно и подробно описал повреждения и способ их получения.



— Обязательно получите справку, что вы обращались в медицинское учреждение, где указаны номер карты, дата обращения, фамилия, имя и отчество врача, штамп медицинского учреждения.



—Справка является основанием, чтобы в полиции начали заниматься вашим делом. Правоохранители должны провести проверку и дать направление на судмедэкспертизу. От результатов экспертизы зависит квалификация действий обидчика.



— Не забудьте сфотографировать следы побоев, собрать данные свидетелей, чтобы приобщить их к делу.



— Сохраните копии всех документов, фотографий, аудио- и видеозаписей на случай утраты оригиналов.



4. Снова обратитесь в полицию или суд





— На следующий день лучше всего снова пойти в полицию и оставить еще одно заявление дежурному. Также заявление можно подать в мировой суд.



— Можно попросить, чтобы объяснения в полиции у вас принимала женщина-следователь — так вам будет комфортнее говорить о проблеме.



— Предоставьте доказательства: медицинский документ о телесных повреждениях, фотографии побоев и имена свидетелей.



— При даче объяснений повторите содержание своего заявления, но более подробно.



— При подаче заявления правоохранители обязаны выдать талон-уведомление с указанием: регистрационного номера заявления, кто и когда принял его.



— По заявлению должно быть принято решение: о возбуждении уголовного или отказе;



— Если в срок до 30 суток не было принято решение или вы не согласны с ним, можно обжаловать действия сотрудника в РУВД или прокуратуре.



— Вы имеете право подать жалобу на отказ в приеме и регистрации заявления, уклонение от выдачи направления на судебно-медицинскую экспертизу, волокиту с возбуждением уголовного дела и его расследованием или неправомерные и незаконные действия органа следствия или дознания. На начальника отделения полиции, в прокуратуру или в суд.





Насилие над несовершеннолетними



Под насилием по отношению к детям понимаются любые действия физического, психического или эмоционального характера, причиняющие им вред. Насилие над детьми оказывает травмирующее воздействие на их физическое и психическое здоровье. Ребенку сложно не только противостоять, но и часто осознать противоправность произошедшего.

Уголовным кодексом РФ предусмотрена ответственность за преступления против здоровья и жизни несовершеннолетних.







Статья 117 УК РФ определяет наказание за истязание несовершеннолетнего – систематическое причинение ему физических или психических страданий, побоев, не приносящих вреда здоровью.







Любое противоправное действие по отношению к малолетнему лицу (ребенку до 14 лет) относится к отягчающим обстоятельствам, увеличивающим срок наказания за любое преступление.







Особой формой насилия по УК РФ является оставление в опасности малолетнего лица.

Отдельная группа норм уголовного законодательства регулирует санкции за сексуальное насилие над детьми, к которым относится и совершение разного рода развратных действий.







К преступлениям против несовершеннолетних относят также принуждение к антиобщественным действиям – склонение к употреблению наркотиков и алкоголя, бродяжничеству, проституции, попрошайничеству (ст. 151 УК РФ).





Однако в УК РФ не предусмотрена ответственность за психологическое насилие, хотя ребенок страдает от его проявлений не менее тяжело, чем от физических действий. Любое психологическое давление на ребенка со стороны взрослых сказывается на его развитии и самочувствии.







Что делать, если ребенок подвергся насилию?





Родители, опекуны или педагоги должны правильно отреагировать на сообщение ребенка о случившемся или на выявленный факт насильственных действий над несовершеннолетним. Во-первых, успокоить ребенка, объяснить ему, что он ни в чем не виноват.





• Если факт насилия выявлен в семье, педагогу или иному гражданину, узнавшему о этом нужно обратиться в органы опеки, либо в комиссию по делам несовершеннолетних.

• Если насилие случилось с ребенком по вине посторонних лиц, родителям необходимо обратиться в Дежурную часть полиции.

• Нужно взять направление у дежурного полицейского или следователя на прохождение медицинской экспертизы, подтверждающей факт насилия.

• Нельзя купать ребенка до проведения экспертизы, стоит сохранить все вещи, на которых могли остаться следы произошедшего.







Если состояние здоровья ребенка находится в опасности, нужно обязательно вызвать врача или скорую помощь, попросить медицинских работников подробно описать, в каком состоянии и с какими повреждениями ребенок поступил в больницу.







Опрос малыша сотрудниками правоохранительных органов может проходить только в присутствии родителей, опекунов или психологов.





Куда можно обратиться в случае насилия над ребенком?





В случае насильственных действий в отношении несовершеннолетних можно обратиться за помощью в:



• Комиссию по делам несовершеннолетних, которая защищает несовершеннолетних от всех форм насилия, выявляет факты жестокого обращения и организует социальную реабилитацию детей. Сообщать в комиссию нужно о фактах, когда ребенок не получает нужного материального содержания, живет в антисанитарных условиях, лишен родительского надзора.



• Органы опеки и попечительства, уполномочены выявлять неблагополучные семьи, проверять условия жизни детей в семье, представлять их интересы в судебной инстанции, заявлять иски в суд о лишении, либо ограничении родительских прав.







• Уполномоченный по правам ребенка обеспечивает защиту прав детей и их восстановление, содействует выявлению и расследованию нарушений прав ребенка. Главная функция – независимый контроль над деятельностью государственных органов, обеспечивающих соблюдение интересов детей.



• Прокуратура занимается защитой прав ребенка в суде, предъявлением требований о восстановлении прав несовершеннолетних к органам опеки и попечительства и другим органам, может подавать иски в суд о лишении родительских прав.





Насильственные действия в отношении несовершеннолетних обязательно должны пресекаться. Пострадавшие от таких действий дети нуждаются в длительной реабилитации, чтобы без последствий пережить полученную травму.







