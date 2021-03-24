В Улан-Удэ начался отжиг сухой травы
В столице Бурятии началась подготовка к пожароопасному периоду. 23 и 24 марта проходят контролируемые отжиги сухой травы на острове Богородский.
Профилактические отжиги производятся под контролем маневренной группы. Группа обеспечена лесопожарным автомобилем, шанцевым инструментом и ранцевыми лесными огнетушителями, сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.
Помимо этого, начинается кошение сухого травостоя, проводится ревизия мест с сухой растительностью.
- Мотокосой пройдём вдоль дорог и вручную пройдём по территориям, прилегающим к социальным объектам и муниципальным территориям возле частного сектора, - сообщил на планерном совещании мэра руководитель администрации Железнодорожного района Николай Попов.
В Улан-Удэ намеренно жгут Богородский остров
Общество, Фото:
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