В Улан-Удэ намеренно жгут Богородский остров

В Улан-Удэ начался отжиг сухой травы



В столице Бурятии началась подготовка к пожароопасному периоду. 23 и 24 марта проходят контролируемые отжиги сухой травы на острове Богородский.



Профилактические отжиги производятся под контролем маневренной группы. Группа обеспечена лесопожарным автомобилем, шанцевым инструментом и ранцевыми лесными огнетушителями, сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.



Помимо этого, начинается кошение сухого травостоя, проводится ревизия мест с сухой растительностью.



- Мотокосой пройдём вдоль дорог и вручную пройдём по территориям, прилегающим к социальным объектам и муниципальным территориям возле частного сектора, - сообщил на планерном совещании мэра руководитель администрации Железнодорожного района Николай Попов.

