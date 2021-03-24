В детсаду в Бурятии выявили просроченную крупу

Возбуждено административное дело
В Нижне-Торейском детском саду «Тополёк» Джидинского района Бурятии специалистом управления Россельхознадзора выявлено нарушение правил хранения продуктов переработки зерна.
В учреждении хранилось 800 граммов без документов, удостоверяющих качество и безопасность, 1,3 кг не имеет маркировки, 2,3 кг введено в оборот с истекшим сроком хранения. Кроме того, нарушен режим хранения круп.
Возбуждено административное дело, выдано предписание, сообщили в пресс-службе управления.
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