В детсаду в Бурятии выявили просроченную крупу

Пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии

Фото: Пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии

Возбуждено административное дело



В Нижне-Торейском детском саду «Тополёк» Джидинского района Бурятии специалистом управления Россельхознадзора выявлено нарушение правил хранения продуктов переработки зерна.



В учреждении хранилось 800 граммов без документов, удостоверяющих качество и безопасность, 1,3 кг не имеет маркировки, 2,3 кг введено в оборот с истекшим сроком хранения. Кроме того, нарушен режим хранения круп.



Возбуждено административное дело, выдано предписание, сообщили в пресс-службе управления.

