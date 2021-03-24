Уроки мужества посвящены Дню образования войск правопорядка
В честь пятилетия со дня образования Росгвардии и 210-летнего юбилея войск правопорядка в районах Бурятии сотрудники вневедомственной охраны проводят уроки мужества. Росгвардейцы рассказывают об истории, о специфике деятельности и героях войск.
В Кяхтинской средней школе провели патриотический урок для старшеклассников.
Начальник пункта централизованной охраны вневедомственной охраны района майор полиции Андрей Чашков рассказал ученикам об истории становлении войск правопорядка, о служебно-боевых задачах. Ребята узнали о героическом пути своего земляка, военнослужащего сержанта Евгения Сахарова. Евгений окончил эту же школу, погиб при выполнении боевой задачи в Чечне, когда проходил срочную службу во внутренних войсках МВД.
В Бичурском районе сотрудники вневедомственной охраны провели урок мужества для учеников подшефной школы имени Героя Советского Союза Ефима Соломенникова.
Старший лейтенант полиции Иван Васильев рассказал учащимся о рядовом Михаиле Бурлакове, который, проходя службу во внутренних войсках МВД, погиб при исполнении воинского долга в 1996 году в Чеченской республике. Указом президента 18-летний рядовой Михаил Бурлаков награжден Орденом Мужества (посмертно).
Росгвардейцы Бурятии проводят уроки мужества
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Научный руководитель Гидрометцентра дал прогноз на весну и лето
Сегодня зарегистрирован наименьший суточный прирост больных ковидом за долгое время
Нарушения вскрыли в закупочной документации по Горсаду
В июле 2018 года к осуждённым была применена физическая сила
Танцы от группы «Лаккитон» пользователей не впечатлили
В планах озвучить фильмы на русском и английском языках
Спортсмен-ветеран взял серебро и бронзовые медали
Соседние с Бурятией регионы попали в пятёрку аутсайдеров
После прокурорского вмешательства этот вопрос разрешился
Мужчина нецензурно выразился в адрес
В дело вмешалась прокуратура
Возбуждено уголовное дело
Движение по этим ледовым дорогам стало опасным
В Улан-Удэ днём до +9
Общество, 23.03.2021
В Улан-Удэ военные начали готовится к параду в честь Дня Победы