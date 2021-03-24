Росгвардейцы Бурятии проводят уроки мужества

Общество, Фото: Росгвардия по Бурятии

Уроки мужества посвящены Дню образования войск правопорядка



В честь пятилетия со дня образования Росгвардии и 210-летнего юбилея войск правопорядка в районах Бурятии сотрудники вневедомственной охраны проводят уроки мужества. Росгвардейцы рассказывают об истории, о специфике деятельности и героях войск.



В Кяхтинской средней школе провели патриотический урок для старшеклассников.



Начальник пункта централизованной охраны вневедомственной охраны района майор полиции Андрей Чашков рассказал ученикам об истории становлении войск правопорядка, о служебно-боевых задачах. Ребята узнали о героическом пути своего земляка, военнослужащего сержанта Евгения Сахарова. Евгений окончил эту же школу, погиб при выполнении боевой задачи в Чечне, когда проходил срочную службу во внутренних войсках МВД.



В Бичурском районе сотрудники вневедомственной охраны провели урок мужества для учеников подшефной школы имени Героя Советского Союза Ефима Соломенникова.



Старший лейтенант полиции Иван Васильев рассказал учащимся о рядовом Михаиле Бурлакове, который, проходя службу во внутренних войсках МВД, погиб при исполнении воинского долга в 1996 году в Чеченской республике. Указом президента 18-летний рядовой Михаил Бурлаков награжден Орденом Мужества (посмертно).





