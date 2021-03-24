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Росгвардейцы Бурятии проводят уроки мужества

Росгвардейцы Бурятии проводят уроки мужества
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Уроки мужества посвящены Дню образования войск правопорядка

В честь пятилетия со дня образования Росгвардии и 210-летнего юбилея войск правопорядка в районах Бурятии сотрудники вневедомственной охраны проводят уроки мужества. Росгвардейцы рассказывают об истории, о специфике деятельности и героях войск.

В Кяхтинской средней школе провели патриотический урок для старшеклассников.

Начальник пункта централизованной охраны вневедомственной охраны района майор полиции Андрей Чашков рассказал ученикам об истории становлении войск правопорядка, о служебно-боевых задачах. Ребята узнали о героическом пути своего земляка, военнослужащего сержанта Евгения Сахарова. Евгений окончил эту же школу, погиб при выполнении боевой задачи в Чечне, когда проходил срочную службу во внутренних войсках МВД.

В Бичурском районе сотрудники вневедомственной охраны провели урок мужества для учеников подшефной школы имени Героя Советского Союза Ефима Соломенникова.

Старший лейтенант полиции Иван Васильев рассказал учащимся о рядовом Михаиле Бурлакове, который, проходя службу во внутренних войсках МВД, погиб при исполнении воинского долга в 1996 году в Чеченской республике. Указом президента 18-летний рядовой Михаил Бурлаков награжден Орденом Мужества (посмертно).


Росгвардия
 
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