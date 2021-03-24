Читинец соврал полиции о краже, чтобы жена не ругала

На самом же деле парень отдал гаджет другу, когда тот нуждался в деньгах



26-летний читинец предстал перед судом за ложный донос о преступлении.



В сентябре 2020 года парень заявил в полицию о том, что в общественном транспорте у него из кармана вытащили телефон. Было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого полицейские выяснили, что никакой кражи не было.



Как выяснилось, ранее к молодому человеку обратился друг и попросил денег взаймы. Читинец отдал ему свой телефон, предложив заложить его в ломбард. Однако затем испугался конфликта с женой по этому поводу. Боясь, что супруга начнёт ругаться, молодой человек предпочёл соврать полиции о краже.



- Суд признал его виновным и назначил штраф в 10 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу не вступил, - сообщили в прокуратуре Забайкальского края.

