На самом же деле парень отдал гаджет другу, когда тот нуждался в деньгах
26-летний читинец предстал перед судом за ложный донос о преступлении.
В сентябре 2020 года парень заявил в полицию о том, что в общественном транспорте у него из кармана вытащили телефон. Было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого полицейские выяснили, что никакой кражи не было.
Как выяснилось, ранее к молодому человеку обратился друг и попросил денег взаймы. Читинец отдал ему свой телефон, предложив заложить его в ломбард. Однако затем испугался конфликта с женой по этому поводу. Боясь, что супруга начнёт ругаться, молодой человек предпочёл соврать полиции о краже.
- Суд признал его виновным и назначил штраф в 10 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу не вступил, - сообщили в прокуратуре Забайкальского края.
Читинец соврал полиции о краже, чтобы жена не ругала
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Научный руководитель Гидрометцентра дал прогноз на весну и лето
Сегодня зарегистрирован наименьший суточный прирост больных ковидом за долгое время
Нарушения вскрыли в закупочной документации по Горсаду
В июле 2018 года к осуждённым была применена физическая сила
Танцы от группы «Лаккитон» пользователей не впечатлили
В планах озвучить фильмы на русском и английском языках
Спортсмен-ветеран взял серебро и бронзовые медали
Соседние с Бурятией регионы попали в пятёрку аутсайдеров
После прокурорского вмешательства этот вопрос разрешился
Мужчина нецензурно выразился в адрес
В дело вмешалась прокуратура
Возбуждено уголовное дело
Движение по этим ледовым дорогам стало опасным
В Улан-Удэ днём до +9
Общество, 23.03.2021
В Улан-Удэ военные начали готовится к параду в честь Дня Победы