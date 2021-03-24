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В Улан-Удэ над блогером устроили пранк с бритьём налысо

В Улан-Удэ над блогером устроили пранк с бритьём налысо
Общество, 
Блогер, лишившийся волос, явно не ожидал такого поворота событий

В Улан-Удэ пранкер, известный как Сода, подстриг налысо бурятского блогера Тамира Намсараева. Судя по всему, блогер Намсараев не ожидал, что поход в парикмахерскую обернётся для него чем-то подобным.

Начиналось всё довольно просто: молодые люди решили что-то вместе снять – пранк или вайн.

- Всем привет. Я списался с человеком, сейчас вы можете прочитать переписку. Мы с ним должны встретиться, это наш бурятский блогер. Сейчас мы пойдём в парикмахерскую, он хочет подстричься, - поделился пранкер Сода на записи в Instagram.


Затем парни встречаются на Элеваторе, знакомятся, беседуют и идут в парикмахерскую. Уже на месте, сидя в кресле, Тамир в какой-то момент отвлекается, и за стрижку вместо парикмахера принимается улан-удэнский пранкер. Он безжалостно проходится машинкой по голове блогера. Последний шокирован его поведением.

Пользователи удивляются произошедшим: «Ну, ты и ввязался», «А что так можно было?», «Блиин, я же сам здесь постригаюсь».

Пранкер довольно часто удивляет своим контентом жителей Бурятии. Недавно молодой человек со своим товарищем предложили девушке показать грудь за 10 тысяч рублей в автомобиле. Сначала она отказалась, но когда пранкеры предложили 15 тысяч рублей, улан-удэнка согласилась. В машине, помимо верхней части одежды, незнакомка сняла ещё и джинсы, но нижнее бельё оставила на себе. Некоторые усомнились в том, что всё происходящее было не подстроено.
пранкеры блогеры
 
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