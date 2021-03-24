В Улан-Удэ над блогером устроили пранк с бритьём налысо

- Всем привет. Я списался с человеком, сейчас вы можете прочитать переписку. Мы с ним должны встретиться, это наш бурятский блогер. Сейчас мы пойдём в парикмахерскую, он хочет подстричься, - поделился пранкер Сода на записи в Instagram.







Пользователи удивляются произошедшим: «Ну, ты и ввязался», «А что так можно было?», «Блиин, я же сам здесь постригаюсь».





