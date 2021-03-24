Жителям Бурятии пообещали тёплый август

Научный руководитель Гидрометцентра дал прогноз на весну и лето



Последний летний месяц выдастся тёплым для Бурятии. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.



- Последний летний месяц будет тёплым в западных областях Северо-Западного и Центрального федеральных округов, на севере Красноярского края, на северо-западе Якутии, в Республике Бурятия и Забайкальском крае, - сообщил Вильфанд.



На пресс-конференции Роман Вильфанд рассказал, какими будут весна и лето в России.



«Холодного лета и холодной весны мы не прогнозируем», - отметил Вильфанд. При этом, как отмечается в прогнозе на вегетационный период (с апреля по сентябрь), на севере России ожидается много положительных аномалий температуры. Это значит, что и в столичном регионе лето прогнозируется довольно тёплым.



Сентябрь теплее обычного может оказаться на севере Южного округа, на юге Центрального и Приволжского округов. А вот холоднее обычного может быть на севере Сибири и в Якутии.

