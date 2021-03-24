В июле 2018 года к осуждённым была применена физическая сила
Двое мужчин, ранее отбывавших наказание в исправительной колонии №5 в Забайкальском крае, обратились в Европейский суд по правам человека. Они пожаловались на то, что в 2018 году сотрудники колонии применили к ним физическую силу. Мужчины считают, что это было незаконно.
В УФСИН по Забайкальскому краю, в свою очередь, представили свою версию произошедшего.
Всё произошло 8 июля 2018 года. Во время осмотра в камерах сотрудники колонии выявили повреждения оборудования и целостности стен. Чтобы сделать ремонт, осуждённых решили перевести в свободные камеры. Однако, заявляют в УФСИН, осуждённые отказались переходить в другие камеры.
- В соответствии с действующим законодательством, к осуждённым была применена физическая сила. Все действия сотрудников были зафиксированы на служебный видеорегистратор. Материалы по факту применения физической силы направлялись в следственные и надзорные органы. В действиях сотрудников ИК-5 нарушений действующего законодательства не выявлено, применение физической силы признано обоснованным, - заявили в ведомстве.
Бывшие осуждённые из Забайкалья обратились в Европейский суд по правам человека
Общество, Фото:
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