Жители Бурятии раскритиковали клип поп-группы «Лаккитон»

Коллектив 21 марта опубликовал клип на песню «Гансал шамдаа» (Только тебе). Участницы поп-группы танцуют в парке «Юбилейный», а также на фоне яркого граффити.





<br />

В Улан-Удэ женская поп-группа «Лаккитон» выпустила новый клип, однако пользователи приняли его прохладно.Позже клип был размещён в паблике ves_ulan_ude. Большинству пользователей он не понравился:«Впечатление, что застряли где-то на рубеже девяностых и двухтысячных»,«Сниму крутой клип, недорого. Писать на Аську»«Мы в школе примерно такой же танец ставили»«Трудно назвать это клипом, к сожалению, это просто девушки собрались и на камеру потанцевали»«Очень-очень плохо. Непрофессионально»«Они забыли, что ли, что уже 2021 год»«Я первую минуту думал, что это стеб на 00-е».Впрочем, в комментариях оставили и несколько отзывов в поддержку девушек: «Молодцы, землячки, спасибо за позитив, вы такие красивые, исполните ещё что-то», «Красивые девушки, красивая песня. Ужас - это комментарии» и т.д.