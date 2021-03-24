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Жители Бурятии раскритиковали клип поп-группы «Лаккитон»

Жители Бурятии раскритиковали клип поп-группы «Лаккитон»
Общество, 
Танцы от группы «Лаккитон» пользователей не впечатлили

В Улан-Удэ женская поп-группа «Лаккитон» выпустила новый клип, однако пользователи приняли его прохладно.

Коллектив 21 марта опубликовал клип на песню «Гансал шамдаа» (Только тебе). Участницы поп-группы танцуют в парке «Юбилейный», а также на фоне яркого граффити.


Позже клип был размещён в паблике ves_ulan_ude. Большинству пользователей он не понравился:

«Впечатление, что застряли где-то на рубеже девяностых и двухтысячных»,
«Сниму крутой клип, недорого. Писать на Аську»
«Мы в школе примерно такой же танец ставили»
«Трудно назвать это клипом, к сожалению, это просто девушки собрались и на камеру потанцевали»
«Очень-очень плохо. Непрофессионально»
«Они забыли, что ли, что уже 2021 год»
«Я первую минуту думал, что это стеб на 00-е».

Впрочем, в комментариях оставили и несколько отзывов в поддержку девушек: «Молодцы, землячки, спасибо за позитив, вы такие красивые, исполните ещё что-то», «Красивые девушки, красивая песня. Ужас - это комментарии» и т.д.
клип музыканты
 
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