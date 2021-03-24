На Байкале в Бурятии прошли съёмки для VR-фильмов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В планах озвучить фильмы на русском и английском языках



16 марта в Бурятии закончились съёмки познавательных роликов на особо охраняемых природных территориях, подведомственных ФГБУ «Заповедное Подлеморье». Участники поездки назвали мероприятие «Первой Байкальской ледовой VR-экспедицией» (VR - virtual reality, искусственная, виртуальная реальность – прим. ред.).



Проведены съёмки виртуальных путешествий в высоком разрешении в таких знаковых местах, как Чивыркуйский и Баргузинский заливы, бухта Сосновка и кордон Южный, полевая база Баргузинского заповедника Давша с визит-центром «Дом соболя», музеем природы, а также кордоны на реке Кабанья и в бухте Аяя.



Финальный монтаж будет выводиться в разрешении 8К. В итоге появится серия короткометражных VR-фильмов с этих локаций, продолжительностью до пяти минут каждый. В планах озвучить ролики на русском и английском языках.



- Параллельно со съёмками видео в формате 360 градусов, команда профессионалов из «Flycam24» осуществила съёмки в формате 2D с воздуха, результатами которой будут отдельные видеоролики по тем же локациям, но оформленные в виде коротких пейзажных клипов, - сообщили в «Заповедном Подлеморье».



Эта поездка стала продолжением работ, начатых летом 2020 года. Тогда был снят ролик о природных красотах и достопримечательностях Забайкальского национального парка.



- Полученные видео в дальнейшем будут использоваться для презентаций, с целью продвижения и популяризации экотуризма, проведения эколого-просветительских мероприятий, приобщения людей с ограниченными возможностям к виртуальным путешествиям по природоохранным труднодоступным территориям, - добавили в учреждении.

