В планах озвучить фильмы на русском и английском языках
16 марта в Бурятии закончились съёмки познавательных роликов на особо охраняемых природных территориях, подведомственных ФГБУ «Заповедное Подлеморье». Участники поездки назвали мероприятие «Первой Байкальской ледовой VR-экспедицией» (VR - virtual reality, искусственная, виртуальная реальность – прим. ред.).
Проведены съёмки виртуальных путешествий в высоком разрешении в таких знаковых местах, как Чивыркуйский и Баргузинский заливы, бухта Сосновка и кордон Южный, полевая база Баргузинского заповедника Давша с визит-центром «Дом соболя», музеем природы, а также кордоны на реке Кабанья и в бухте Аяя.
Финальный монтаж будет выводиться в разрешении 8К. В итоге появится серия короткометражных VR-фильмов с этих локаций, продолжительностью до пяти минут каждый. В планах озвучить ролики на русском и английском языках.
- Параллельно со съёмками видео в формате 360 градусов, команда профессионалов из «Flycam24» осуществила съёмки в формате 2D с воздуха, результатами которой будут отдельные видеоролики по тем же локациям, но оформленные в виде коротких пейзажных клипов, - сообщили в «Заповедном Подлеморье».
Эта поездка стала продолжением работ, начатых летом 2020 года. Тогда был снят ролик о природных красотах и достопримечательностях Забайкальского национального парка.
- Полученные видео в дальнейшем будут использоваться для презентаций, с целью продвижения и популяризации экотуризма, проведения эколого-просветительских мероприятий, приобщения людей с ограниченными возможностям к виртуальным путешествиям по природоохранным труднодоступным территориям, - добавили в учреждении.
На Байкале в Бурятии прошли съёмки для VR-фильмов
Общество, Фото:
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