Пауэлифтер из Бурятии завоевал медали чемпионата России

Общество, Фото: предоставлено минспорта Бурятии

Спортсмен-ветеран взял серебро и бронзовые медали



С 16 по 22 марта в Екатеринбурге проходил чемпионат России по пауэрлифтингу, который собрал сильнейших спортсменов страны. Бурятию среди ветеранов представлял Даниил Александрович Болотов.



Эти соревнования являются отборочным этапом для формирования сборной команды России на международном уровне.



В весовой категории 105 кг Даниил Болотов завоевал серебряную медаль в становой тяге с результатом 270 кг, бронзовые медали в приседе 220 кг и в жиме 160 кг. По сумме классического троеборья 650 кг занял третье место.



Тренирует спортсмена-ветерана Александр Грехнев, сообщили в минспорта Бурятии.

