В Бурятии вовремя не трудоустроили осуждённого

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

После прокурорского вмешательства этот вопрос разрешился



Бурятская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях ежемесячно осуществляет личный приём осуждённых по вопросам условий и порядка отбывания наказания в исправительных учреждениях.



Так, осуждённый, отбывающий наказание в исправительной колонии № 2 пожаловался на непринятие мер к его трудоустройству администрацией учреждения. Судом с него взыскано 150 тысяч рублей в пользу потерпевшей, однако вопреки уголовно-исполнительному законодательству осуждённый своевременно не был трудоустроен. После прокурорского вмешательства осуждённый обеспечен оплачиваемой работой в качестве кухонного рабочего. По исполнительным листам с его заработной платы производятся удержания.



Специализированной прокуратурой в 2020 году на личном приёме принято 65 осуждённых по вопросам отбывания и исполнения уголовного наказания, рассмотрено 337 обращений. По выявленным нарушениям отменено два незаконно наложенных взыскания, внесено 20 представлений об устранении нарушений закона. Акты прокурорского реагирования рассмотрены, законные права осуждённых восстановлены, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

