Мужчина нецензурно выразился в адрес
33-летний житель Бичурского района Бурятии признан виновным в по ч. 1 ст. 319 УК РФ «Публичное оскорбление представителя власти».
В суде установлено, что в ноябре 2020 года инспектором по делам несовершеннолетних проверено сообщение о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Для выяснения обстоятельств инспектор совместно с представителем комиссии по делам несовершеннолетних прибыла по месту жительства проверяемой семьи. Хозяин дома, находясь в состоянии алкогольного опьянения публично высказал в её адрес нецензурные слова, унизив честь и достоинство представителя власти.
Мировой судья судебного участка Бичурского района назначил виновному наказание в виде 250 часов обязательных работ.
Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Жителя Бурятии приговорили к работам за оскорбление представителя власти
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В дело вмешалась прокуратура
Возбуждено уголовное дело
Движение по этим ледовым дорогам стало опасным
В Улан-Удэ днём до +9
В Улан-Удэ военные начали готовится к параду в честь Дня Победы
Она посвящена 85-летию со дня рождения мастера
Известному публицисту было 84 года
Конкурсные заявки уже принимаются
Пожар произошёл зимой 2020 года
Родственники осуждённых увидели условия содержания
В Бичурском районе дети изучают лесные профессии
После похода младших участников подкидывали и ловили, как победителей
Горожан рассмешила необычная идея
Сотрудники соревновались в стрельбе из табельного оружия
Дети соревновались, кто соберёт больше