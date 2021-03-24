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Жителя Бурятии приговорили к работам за оскорбление представителя власти

Жителя Бурятии приговорили к работам за оскорбление представителя власти
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина нецензурно выразился в адрес

33-летний житель Бичурского района Бурятии признан виновным в по ч. 1 ст. 319 УК РФ «Публичное оскорбление представителя власти».

В суде установлено, что в ноябре 2020 года инспектором по делам несовершеннолетних проверено сообщение о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Для выяснения обстоятельств инспектор совместно с представителем комиссии по делам несовершеннолетних прибыла по месту жительства проверяемой семьи. Хозяин дома, находясь в состоянии алкогольного опьянения публично высказал в её адрес нецензурные слова, унизив честь и достоинство представителя власти.

Мировой судья судебного участка Бичурского района назначил виновному наказание в виде 250 часов обязательных работ.

Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
прокуратура
 
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