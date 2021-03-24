В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в июле 2020 года жительница Заиграевского района зарегистрирована центром занятости населения в качестве безработной, ей назначено пособие.
- Проверкой выявлено, что пособие назначено в минимальном размере без учёта изменений, внесённых в постановление правительства РФ от 27.03.2020 № 346 «О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2020 год». В результате гражданке недоначислено 18,3 тысячи рублей. Подобные факты выявлены в отношении ещё 10 граждан, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Директору центра занятости населения Заиграевского района внесено представление, которое удовлетворено. Людям произведены доначисления пособий по безработице на общую сумму 60,9 тысяч рублей.
Безработным жителям Бурятии недоплатили более 60 тысяч рублей
Общество, Фото:
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