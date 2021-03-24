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Безработным жителям Бурятии недоплатили более 60 тысяч рублей

Безработным жителям Бурятии недоплатили более 60 тысяч рублей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В дело вмешалась прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, в июле 2020 года жительница Заиграевского района зарегистрирована центром занятости населения в качестве безработной, ей назначено пособие.

- Проверкой выявлено, что пособие назначено в минимальном размере без учёта изменений, внесённых в постановление правительства РФ от 27.03.2020 № 346 «О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2020 год». В результате гражданке недоначислено 18,3 тысячи рублей. Подобные факты выявлены в отношении ещё 10 граждан, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Директору центра занятости населения Заиграевского района внесено представление, которое удовлетворено. Людям произведены доначисления пособий по безработице на общую сумму 60,9 тысяч рублей.
прокуратура
 
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