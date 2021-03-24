Возбуждено уголовное дело
Днём 22 марта у 38-летнего жителя Кяхтинского района полицейские изъяли более 3,5 килограммов марихуаны. Наркотическое средство в двух мешках и коробке было обнаружено оперативниками на придомовой территории.
Хозяин не стал отрицать факт употребления запрещённого вещества, который впоследствии был также подтверждён освидетельствованием. Он признался, что собрал коноплю в ноябре прошлого года и хранил во дворе. За потребление наркотика в отношении него составлен административный протокол.
Мужчина дважды был судим за хранение и приобретение наркотических средств. Нигде не работает.
Днём ранее сотрудниками уголовного розыска Мухоршибирского района на поле, в полутора километрах от улуса Зандин, задержаны пятеро человек, занимавшихся сбором растения конопля. Молодые люди в возрасте от 18 до 26 лет и 42-летний мужчина приехали из другого населённого пункта за наркотическим средством. У каждого из них изъяты мешки и пакеты с наркосодержащим растением. Общий вес запрещённого вещества составил около двух килограммов.
Трое из подозреваемых ранее уже привлекались к уголовной ответственности. В основном, за имущественные преступления. А 42-летний сельчанин был судим, в том числе, и за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.
Возбуждены уголовные дела. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Бурятии у наркомана изъяли мешки с марихуаной
Общество, Фото:
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