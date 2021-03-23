Улан-удэнцы фантазируют на тему решения проблем пробок Левобережья

Подписчики бурятского паблика «Аноним 03» предложили идею по ликвидации пробок в Левобережной части Улан-Удэ. По мнению пользователя, проблему решит надземное метро.
«Чтобы решить проблему пробок Левобережья, в сторону аэропорта можно было бы построить надземное метро, как в корейском городе Тэгу. Как считаете, анонимовцы?» – поинтересовался пользователь Сети.
Однако многие подписчики паблика отнеслись к этой идее скептически, отметив, что подобное если и произойдёт, то «не в этом тысячелетии».
Многие отшутились на эту тему:
«Чтобы решить проблему пробок левобережья, нужно всем переехать в Корею на постоянное место жительства»,
«Министерство строительства покинуло чат»,
«Ахахаа, надземное метро, у нас дорог нормальных нет, а тут надземное метро. На станции метро «Поселье» и «Солдатский» машинист не сможет продолжать движение из-за дыма»,
«На «Пятом» остановочку сделайте, пожалуйста»,
Нашлись и те, кто одобрил эту идею: «Идея хорошая, с нашими узкими улицами только по воздуху», «Ведь и правда было бы классно! Надеемся всё-таки, что когда-то так и будет в нашем Улан-Удэ», «Очень классный вариант».
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