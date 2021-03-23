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Росгвардия Бурятии провела чемпионат по стрельбе

Росгвардия Бурятии провела чемпионат по стрельбе
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Сотрудники соревновались в стрельбе из табельного оружия

В управлении Росгвардии по Бурятии прошёл чемпионат по стрельбе из табельного оружия. В нём приняли участие более 40 сотрудников и военнослужащих из ОМОН, СОБР, вневедомственной охраны и центра лицензионно-разрешительной работы. Два на полигоне представители команд соревновались в меткости стрельбы из стрелкового оружия.




В личном первенстве лучшие результаты показали сотрудники специального отряда быстрого реагирования «Барс» - Сергей М. (стрельба из пистолета Макарова), Алексей С. (в снайперской стрельбе из винтовки Драгунова), Владимир Е. (из автоматического оружия). Среди женщин лучший результат в стрельбе из пистолета показала сотрудница СОБР Ирина Т.

- Мы ежегодно проводим соревнования, выявляя лучших стрелков из личного табельного оружия, которые потом защищают честь не только своего Управления, но и Восточного округа в целом на первенстве войск национальной гвардии, - отметил помощник начальника группы профессиональной, служебной и физической подготовки управления Росгвардии по Бурятии капитан Сергей Макарьин.

Победителям и призёрам чемпионата вручили кубки, медали и грамоты.
Росгвардия стрельба
 
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