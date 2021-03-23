Росгвардия Бурятии провела чемпионат по стрельбе

В управлении Росгвардии по Бурятии прошёл чемпионат по стрельбе из табельного оружия. В нём приняли участие более 40 сотрудников и военнослужащих из ОМОН, СОБР, вневедомственной охраны и центра лицензионно-разрешительной работы. Два на полигоне представители команд соревновались в меткости стрельбы из стрелкового оружия.













В личном первенстве лучшие результаты показали сотрудники специального отряда быстрого реагирования «Барс» - Сергей М. (стрельба из пистолета Макарова), Алексей С. (в снайперской стрельбе из винтовки Драгунова), Владимир Е. (из автоматического оружия). Среди женщин лучший результат в стрельбе из пистолета показала сотрудница СОБР Ирина Т.- Мы ежегодно проводим соревнования, выявляя лучших стрелков из личного табельного оружия, которые потом защищают честь не только своего Управления, но и Восточного округа в целом на первенстве войск национальной гвардии, - отметил помощник начальника группы профессиональной, служебной и физической подготовки управления Росгвардии по Бурятии капитан Сергей Макарьин.Победителям и призёрам чемпионата вручили кубки, медали и грамоты.