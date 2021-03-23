Дети соревновались, кто соберёт больше
В Международный день лесов в Мухоршибирском районе Бурятии ребята из школьного лесничества «Цаплин лес» отправились на природу, но не для отдыха, а для того, чтобы провести время с пользой.
Вблизи села Гашей юные лесники собирали мусор. Дети с азартом состязались в необычном соревновании, кто соберёт больше мусора.
Пластиковые бутылки, жестяные банки из-под консервов, бумажные упаковки, пластмассовые изделия, резина, полиэтиленовые пакеты – это далеко не полный список отходов, который попал в мусорные мешки школьников. Всего ребята собрали более 300 кг мусора.
После продуктивной уборки ребята поиграли в подвижные игры, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.
В Бурятии юные лесники собрали 300 кг мусора
Общество, Фото:
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