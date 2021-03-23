Бурятский лама не рекомендует есть вместе молочные продукты и ягоды

Настоятель Курумканского дацана Еши Намжил лама (Олег Намжилов) привёл список несовместимых продуктов. По словам ламы, не следует есть друг с другом:







1) грибы с горчицей и горчичным маслом,2) курятину и яйца с сырым молоком и кисло-молочными продуктами,3) редьку с чесноком, горчицей и молоком,4) рыбу и икру с яйцами, с растительным маслом, с редькой и молоком,5) молочные продукты с фруктами, ягодами и рыбой,6) свинину и козлятину с бараниной,7) мёд с луком, чесноком и растительным маслом,8) соленую рыбу и арбуз,9) кукурузу и арахис,10) вино, соки, компоты, морсы с молочными продуктами, особенно с кисло-молочными,11) мёд и растительное масло,12) нельзя после топлёного масла, внутреннего жира и костного мозга пить холодную воду,13) нельзя есть побелевшее мясо с запахом кислого теста, а также варёное мясо, которое долго хранилось в закрытой посуде,14) печень, селезёнку и кровь вместе с молочной продукцией.Эти продукты не рекомендуется есть вместе, в смеси, а также в течение четырёх часов, ещё лучше, съев одни – выждать сутки. Также нежелательно одновременное употребление двух и более видов мяса, поясняет Еши Намжил лама.- Несовместимые продукты не перевариваются, а откладываются на стенках кишечника, ухудшая проходимость, работоспособность и прочие функции ЖКТ. И это, несомненно, со временем приведёт к болезням. Можно эту информацию распечатать на бумаге и для памятки вывесить у себя на кухне, - рекомендует он жителям Бурятии.