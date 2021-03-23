В Бурятии учёные запустили мощный сейсмический вибратор

Полученные результаты важны для выяснения причин сейсмических процессов



В середине марта учёные из Москвы, Улан-Удэ, Новосибирска и Иркутска провели совместные работы на льду Байкала.



Как сообщили в Институте земной коры СО РАН, для проведения контролируемого сейсмического эксперимента в работу был запущен мощный 100-тонный сейсмический вибратор в городе Бабушкин в Бурятии. Установленная на льду Байкала сейсмическая и гидроакустическая аппаратура зафиксировала волны от действия байкальского вибратора, и теперь учёные займутся дальнейшей обработкой собранных данных. Полученные результаты важны для выяснения причин сейсмических процессов и улучшения точности измерений сейсмических сигналов.



- Все, кто занимается активной сейсмологией, отправляются на Байкал, так как именно здесь есть единственный в России мощный сейсмический вибратор-стотонник, который исправно работает. Принцип активной сейсмологии состоит в том, что вибратор излучает контролируемые сигналы на нужной нам частоте. Мы можем определять характеристики волн с большой точностью, - отметила ведущий программист лаборатории геофизической информатики Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН Людмила Брагинская.

