Полученные результаты важны для выяснения причин сейсмических процессов
В середине марта учёные из Москвы, Улан-Удэ, Новосибирска и Иркутска провели совместные работы на льду Байкала.
Как сообщили в Институте земной коры СО РАН, для проведения контролируемого сейсмического эксперимента в работу был запущен мощный 100-тонный сейсмический вибратор в городе Бабушкин в Бурятии. Установленная на льду Байкала сейсмическая и гидроакустическая аппаратура зафиксировала волны от действия байкальского вибратора, и теперь учёные займутся дальнейшей обработкой собранных данных. Полученные результаты важны для выяснения причин сейсмических процессов и улучшения точности измерений сейсмических сигналов.
- Все, кто занимается активной сейсмологией, отправляются на Байкал, так как именно здесь есть единственный в России мощный сейсмический вибратор-стотонник, который исправно работает. Принцип активной сейсмологии состоит в том, что вибратор излучает контролируемые сигналы на нужной нам частоте. Мы можем определять характеристики волн с большой точностью, - отметила ведущий программист лаборатории геофизической информатики Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН Людмила Брагинская.
В Бурятии учёные запустили мощный сейсмический вибратор
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