 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 марта

23 марта

Популярное

В Бурятии сохранится тёплая погода

В Бурятии сохранится тёплая погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В Улан-Удэ днём до +9

По данным Бурятского гидрометцентра, 24 марта по республике местами небольшой снег, по северной половине до умеренного. Ветер северо-западный 5-10, днём в отдельных районах до 15 м/с. Температура ночью -2,-7, местами -12,-17, днём +5,+10, местами -1,+4, по югу и юго-западу до +15.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер ночью слабый, днём северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью -2,-4, днём +7,+9
прогноз погоды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ в параде 9 мая примут участие военные, прошедшие вакцинацию от COVID-19
В Улан-Удэ в параде 9 мая примут участие военные, прошедшие вакцинацию от COVID-19
Общество, 23.03.2021
В Улан-Удэ военные начали готовится к параду в честь Дня Победы
Выставка работ Солбона Ринчинова откроется в музее Бурятии
Выставка работ Солбона Ринчинова откроется в музее Бурятии
Общество, 23.03.2021
Она посвящена 85-летию со дня рождения мастера
Ушёл из жизни иркутский писатель Арнольд Харитонов
Ушёл из жизни иркутский писатель Арнольд Харитонов
Общество, 23.03.2021
Известному публицисту было 84 года
В улан-удэнской колонии прошёл День открытых дверей
В улан-удэнской колонии прошёл День открытых дверей
Общество, 23.03.2021
Родственники осуждённых увидели условия содержания
Школьники в селе в Бурятии захотели прыгнуть с парашютом
Школьники в селе в Бурятии захотели прыгнуть с парашютом
Общество, 23.03.2021
В Бичурском районе дети изучают лесные профессии
В Бурятии Совет отцов организовал поход по льду Байкала
В Бурятии Совет отцов организовал поход по льду Байкала
Общество, 23.03.2021
После похода младших участников подкидывали и ловили, как победителей  
Росгвардия Бурятии провела чемпионат по стрельбе
Росгвардия Бурятии провела чемпионат по стрельбе
Общество, 23.03.2021
Сотрудники соревновались в стрельбе из табельного оружия
В Бурятии юные лесники собрали 300 кг мусора
В Бурятии юные лесники собрали 300 кг мусора
Общество, 23.03.2021
Дети соревновались, кто соберёт больше
Бурятский лама не рекомендует есть вместе молочные продукты и ягоды
Бурятский лама не рекомендует есть вместе молочные продукты и ягоды
Общество, 23.03.2021
Настоятель Курумканского дацана поделился списком несовместимых продуктов
В Бурятии учёные запустили мощный сейсмический вибратор
В Бурятии учёные запустили мощный сейсмический вибратор
Общество, 23.03.2021
Полученные результаты важны для выяснения причин сейсмических процессов
В Бурятии пройдёт горный фестиваль Мунку-Сардык-2021
В Бурятии пройдёт горный фестиваль Мунку-Сардык-2021
Общество, 23.03.2021
Организаторы начали приём заявок

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^