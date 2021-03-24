В Улан-Удэ днём до +9
По данным Бурятского гидрометцентра, 24 марта по республике местами небольшой снег, по северной половине до умеренного. Ветер северо-западный 5-10, днём в отдельных районах до 15 м/с. Температура ночью -2,-7, местами -12,-17, днём +5,+10, местами -1,+4, по югу и юго-западу до +15.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер ночью слабый, днём северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью -2,-4, днём +7,+9
В Бурятии сохранится тёплая погода
Общество, Фото:
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