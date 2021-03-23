В Бурятии пройдёт горный фестиваль Мунку-Сардык-2021

Организаторы начали приём заявок



В Бурятии началась подготовка к межрегиональному горному фестивалю Мунку-Сардык-2021. Фестиваль посвящён 76-летию Великой Победы. Он пройдёт с 30 апреля по 2 мая.



- Пока препятствий для проведения у нас нет. Первое, что нужно сделать, оформить пропуск в пограничном управлении ФСБ России по Бурятии. Просьба, не затягивать с этим важным вопросом, а подать заявку в ближайшее время, - сообщили в федерации «Байкальский экстрим».



Также организаторы добавляют, что тем участники, которые регистрировались в прошлом году, в подаче повторной заявке нужды нет.



По программе, заезд на базу и обустройство запланировано на 29 апреля. Вечером того же дня организаторы подготовили кинозал под открытом небом, где покажут фильм «А зори здесь тихие» (12+).



С 7 часов утра 30 апреля начнётся массовое восхождение участников на вершину горы Мунку-Сардык. Вечером состоится судейская коллегия и вечер песен военных лет.



1 мая состоятся соревнования по скоростному восхождению и вертикальный километр, а 2 мая по бордекроссу и ски-кроссу.



- Программа может быть изменена в зависимости от погодных условий. В этом году для всех участников горного фестиваля Мунку-Сардык организаторы подготовили большое количество приятных подарков, - отмечают организаторы.



Для участников массового восхождения подготовят дипломы и нагрудный знак с георгиевской лентой. Победители в дисциплинах «Скоростное восхождение», «Вертикальный километр», «Ски-кросс и бордеркросс» получат дипломы, медали, кубки, призы.

