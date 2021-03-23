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В Улан-Удэ в параде 9 мая примут участие военные, прошедшие вакцинацию от COVID-19

В Улан-Удэ в параде 9 мая примут участие военные, прошедшие вакцинацию от COVID-19
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В Улан-Удэ военные начали готовится к параду в честь Дня Победы

Военнослужащие соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО) Улан-Удэнского гарнизона начали подготовку к военному параду в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, который состоится 9 мая на главной площади Улан-Удэ.

Сейчас формируются парадные расчёты, осуществляется подготовка экипажей боевых машин и военной техники. От минобороны в военном параде планируется участие более 1000 человек, от других ведомств около 370 человек.

Отбор участников парада проводится из военнослужащих, показавших лучшие результаты в строевой подготовке и владении техникой.

Дополнительным требованием для участников парада стала вакцинация от COVID-19.

- Со следующей недели военнослужащие приступят к одиночной строевой подготовке в своих частях. В ходе тренировок будет уточнён порядок построения парадных коробок, отработаны элементы приветствия участников парада старшими начальниками, вынос знамён, а также прохождение торжественным маршем личного состава, - сообщили в пресс-службе ВВО.

Историческим событием в проведении военного парада станет участие в военном параде трёх легендарных машин времён Великой Отечественной войны, танка Т-34, тяжёлого танка ИС-2 «Иосиф Сталин» и РСЗО БМ-13 «Катюша». Планируется, что танк ИС-2 и РСЗО «Катюша» военные мастера объединения восстановят к проведению парада и раритетные машины впервые смогут пройти по площади Советов, возглавив механизированную колонну.

Техника военных времён была снята с постаментов в посёлке Сосновый Бор для полного восстановления. Танк Победы Т-34 был восстановлен в 2019 году лучшими военными мастерами отдельного ремонтно-восстановительного батальона ВВО, в прошлом году он впервые возглавил механизированную колонну военной техники на параде Победы.
ВВО парад
 
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