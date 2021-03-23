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Юной жительнице Бурятии вручили приз за победу в песенном конкурсе

Юной жительнице Бурятии вручили приз за победу в песенном конкурсе
Общество,  Фото:pixabay.com
Победительнице «Наранай туяа» 14 лет

Победительницей детского конкурса исполнителей эстрадной песни «Наранай туяа» 2020 года стала Дарья Губенина. Конкурс состоялся в дистанционном формате в конце прошлого года, но символический кубок гран-при ждал особого случая для вручения. В торжественной обстановке заместитель министра культуры Бурятии Леонид Будаев вручил первый большой приз в творческой карьере Дарьи и поздравил её художественного руководителя Наталью Юрьеву.

14-летняя Дарья живёт в селе Нижние Тальцы Заиграевского района. Юная певица занимается вокалом в многофункциональном информационном культурно-досуговом центре «Талецкий».

Как сообщал «Байкал-Daily», специально для Даши была написана песня и снят клип «Это твой мир». В его создании участвовали известные в республике и за её пределами музыканты: музыка и аранжировка Алагуя Егорова, слова Виктора Панькова, режиссёр – Роман Шагланов, оператор Алдар Загдаев, продюсер – Мэдэгма Доржиева, заслуженная артистка Бурятии, координатор конкурса «Наранай туяа». В клипе снялись участницы школы танца «Байкал Идэль».

Детский конкурс исполнителей эстрадной песни «Наранай туяа – лучики солнца» состоялся осенью в онлайн-формате. Конкурс собрал юных исполнителей из 18 районов Бурятии и города Улан-Удэ, Забайкальского края и Республики Хакасия. 174 участника состязались в номинациях «Сольное пение» и «Вокальный ансамбль» в трёх возрастных группах, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.
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