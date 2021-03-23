Жители смогут стерилизовать своих животных
В Северо-Байкальском районе Бурятии благотворительный фонд «Мухтар» бесплатно проводит стерилизацию, кастрацию, вакцинацию, чипирование собак.
Записать своих питомцев на бесплатные процедуры могут жители ближайших посёлков Северо-Байкальского района.
- Звоните, записывайтесь, - сообщает группа «Северобайкалье-инфо.24/7».
В Бурятии благотворители подарили бесплатную стерилизацию
Общество, Фото:
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