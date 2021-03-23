Ушёл из жизни иркутский писатель Арнольд Харитонов

Известному публицисту было 84 года
На 85-м году ушёл из жизни Заслуженный работник культуры России, известный иркутский писатель, публицист, сценарист Арнольд Иннокентьевич Харитонов, сообщили в пресс-службе мэрии.
Арнольд Иннокентьевич Харитонов родился 25 января 1937 года в поселке Жигалово. В 1961 году окончил филологическое отделение историко-филологического факультета Иркутского государственного университета.
В 1964 году – заместитель редактора газеты «Ленинский путь» (Усолье-Сибирское), в 1965-1968 годах – секретарь Усольского горкома комсомола. В 1968-1978 годах – заместитель редактора газеты «Советская молодежь». В 1979-1980 годах – заместитель редактора, редактор газеты «Зарафшанский рабочий» (Узбекская ССР). В 1980-1985 годах – главный редактор фильмопроизводства, заместитель председателя Иркутского комитета по телевидению и радиовещанию. В 1987-1991 годах – заместитель председателя Иркутского областного отделения Всероссийского общества охраны природы. В 1991-1998 годах – заместитель главного редактора газеты «Советская молодежь», 1998-2012 – обозреватель агентства «Комсомольская правда-Байкал».
За более чем пятьдесят лет в журналистике Арнольд Харитонов написал сотни очерков. Публиковался в журналах «Огонек», «Смена», «Сибирские огни». Первая книга «Усть-Илим, город между прошлым и будущим» вышла в 1987 году. В 2002 – автобиографическая повесть «Эх, путь-дорожка», в 2007 – сборник повестей «Исчезли юные забавы», в 2009 – документальная повесть о докторе экономических наук Михаиле Винокурове «Ректор. Выбор. Судьба», в 2010 – очерки о Жигалове «Земляки», 2016 – книга «БАМ: люди, которых я знаю».
Арнольд Харитонов – Заслуженный работник культуры РФ, Почётный гражданин Жигаловского района. Награждён медалью «За строительство Байкало-Амурской магистрали», знаком «Честь. Достоинство. Профессионализм» Союза журналистов России. Лауреат областной премии «Интеллигент провинции» и премии губернатора Иркутской области в области культуры и искусства.
Мэр города Иркутска Руслан Болотов выразил соболезнование его родным и близким.
– Ушёл из жизни яркий и необыкновенно талантливый человек, писатель, публицист, сценарист. Высокий профессионализм, мастерство, эрудиция, принципиальность и открытая гражданская позиция снискали ему большой авторитет в литературном и журналистском сообществе Иркутска и Приангарья. Его книги и очерки всегда пользовались популярностью у читателей. За значительный вклад в развитие Иркутской области Арнольд Иннокентьевич был удостоен премии «Интеллигент провинции» и премии губернатора Иркутской области в области культуры и искусства. Светлая память об этом неординарном человеке – открытом, добром и честном – навсегда останется в наших сердцах, – отметил глава Иркутска Руслан Болотов.
Ушёл из жизни иркутский писатель Арнольд Харитонов
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