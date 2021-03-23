 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 марта

22 марта

Популярное

Юным поэтам Бурятии предложили написать стихи о героях войны

Юным поэтам Бурятии предложили написать стихи о героях войны
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Конкурсные заявки уже принимаются

Московский Музей Победы запустил Всероссийский конкурс «Поэзия Победы». Его приурочили к международному дню поэзии, который отмечается 21 марта. Творческое состязание проводится уже в четвёртый раз.

В этом году конкурс приурочен к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года началась самая кровопролитная война в истории страны. Музей Победы предложил молодым талантам помочь современникам с помощью поэтического слова перенестись в те годы. Авторы должны попытаться передать переживания участников тех событий - горечь разлуки и боль утрат, надежду на встречу и несокрушимую веру в Победу.

Стихотворения могут быть посвящены героям Великой Отечественной, труженикам тыла, детям войны. В основу произведений могут лечь семейные истории. Конкурс «Поэзия Победы» - это ещё одна возможность поразмышлять о значении подвига всего военного поколения и о нашем долге перед теми, кто спас мир от нацизма.

Конкурс будет проходить по трём номинациям – для школьников средней и старшей школы от 11 до 13 и от 14 до 17 лет, а также в возрастной категории от 18 до 25 лет. Жюри возглавит поэт-песенник Александр Шаганов. Чтобы стать участником творческого состязания, необходимо заполнить электронную заявку на сайте музея до 21 апреля.

Итоги конкурса подведут накануне Дня памяти и скорби, 21 июня. Лучшие работы разместят на сайте и в социальных сетях Музея Победы. Победители в каждой возрастной категории получат призы, по итогам конкурса также будет издан онлайн-сборник лучших стихов, сообщили в пресс-службе музея.
Великая Отечественная
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ в параде 9 мая примут участие военные, прошедшие вакцинацию от COVID-19
В Улан-Удэ в параде 9 мая примут участие военные, прошедшие вакцинацию от COVID-19
Общество, 23.03.2021
В Улан-Удэ военные начали готовится к параду в честь Дня Победы
Выставка работ Солбона Ринчинова откроется в музее Бурятии
Выставка работ Солбона Ринчинова откроется в музее Бурятии
Общество, 23.03.2021
Она посвящена 85-летию со дня рождения мастера
Ушёл из жизни иркутский писатель Арнольд Харитонов
Ушёл из жизни иркутский писатель Арнольд Харитонов
Общество, 23.03.2021
Известному публицисту было 84 года
В улан-удэнской колонии прошёл День открытых дверей
В улан-удэнской колонии прошёл День открытых дверей
Общество, 23.03.2021
Родственники осуждённых увидели условия содержания
Школьники в селе в Бурятии захотели прыгнуть с парашютом
Школьники в селе в Бурятии захотели прыгнуть с парашютом
Общество, 23.03.2021
В Бичурском районе дети изучают лесные профессии
В Бурятии Совет отцов организовал поход по льду Байкала
В Бурятии Совет отцов организовал поход по льду Байкала
Общество, 23.03.2021
После похода младших участников подкидывали и ловили, как победителей  
Росгвардия Бурятии провела чемпионат по стрельбе
Росгвардия Бурятии провела чемпионат по стрельбе
Общество, 23.03.2021
Сотрудники соревновались в стрельбе из табельного оружия
В Бурятии юные лесники собрали 300 кг мусора
В Бурятии юные лесники собрали 300 кг мусора
Общество, 23.03.2021
Дети соревновались, кто соберёт больше
В Бурятии учёные запустили мощный сейсмический вибратор
В Бурятии учёные запустили мощный сейсмический вибратор
Общество, 23.03.2021
Полученные результаты важны для выяснения причин сейсмических процессов
В Бурятии пройдёт горный фестиваль Мунку-Сардык-2021
В Бурятии пройдёт горный фестиваль Мунку-Сардык-2021
Общество, 23.03.2021
Организаторы начали приём заявок
В Бурятии благотворители подарили бесплатную стерилизацию
В Бурятии благотворители подарили бесплатную стерилизацию
Общество, 23.03.2021
Жители смогут стерилизовать своих животных

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^