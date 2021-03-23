Юным поэтам Бурятии предложили написать стихи о героях войны

Конкурсные заявки уже принимаются
Московский Музей Победы запустил Всероссийский конкурс «Поэзия Победы». Его приурочили к международному дню поэзии, который отмечается 21 марта. Творческое состязание проводится уже в четвёртый раз.
В этом году конкурс приурочен к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года началась самая кровопролитная война в истории страны. Музей Победы предложил молодым талантам помочь современникам с помощью поэтического слова перенестись в те годы. Авторы должны попытаться передать переживания участников тех событий - горечь разлуки и боль утрат, надежду на встречу и несокрушимую веру в Победу.
Стихотворения могут быть посвящены героям Великой Отечественной, труженикам тыла, детям войны. В основу произведений могут лечь семейные истории. Конкурс «Поэзия Победы» - это ещё одна возможность поразмышлять о значении подвига всего военного поколения и о нашем долге перед теми, кто спас мир от нацизма.
Конкурс будет проходить по трём номинациям – для школьников средней и старшей школы от 11 до 13 и от 14 до 17 лет, а также в возрастной категории от 18 до 25 лет. Жюри возглавит поэт-песенник Александр Шаганов. Чтобы стать участником творческого состязания, необходимо заполнить электронную заявку на сайте музея до 21 апреля.
Итоги конкурса подведут накануне Дня памяти и скорби, 21 июня. Лучшие работы разместят на сайте и в социальных сетях Музея Победы. Победители в каждой возрастной категории получат призы, по итогам конкурса также будет издан онлайн-сборник лучших стихов, сообщили в пресс-службе музея.
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