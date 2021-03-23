В Бурятии Совет отцов организовал поход по льду Байкала

Совет отцов школы № 37 Улан-Удэ недавно организовал очередной поход с детьми по льду Байкала в Чивыркуйском заливе. С посёлка Монахово до Змеиной бухты ребята прошли пешком вместе со своими родителями. По пути они сделали небольшой обход, чтобы посмотреть на скалы с пещерами.
- Младшие дети принимают такие походы на «ура», просто потому что они проводят это время с родителями, и им очень интересен сам процесс. Это как побыть в фильме о приключениях главным героем. Они не устают от бесконечных вопросов и разговоров с родителями и друзьями... Для старших, которые уже больше знают географию, окружающий мир, биологию - это переживательный проект, который требует конкретного решения. Они понимают, что на льду Байкала под ними тысячи кубометров воды, понимают, что пройти 20 км по льду это не очень легко, намного легче остаться дома на диване с телевизором или интернетом... Но здесь ребята и проявили свою решительность, испытали выносливость, терпение, творческий подход в моменты, когда, кажется, что напрасно поехал, - рассказал Сергей Ляхов, председатель Совета отцов школы № 37, член городского Совета отцов Улан-Удэ, руководитель НКО «Движение отцов».
Он отметил, что погода не подвела, был солнечный день.
- Мы благодарны всем родителям, которые подают пример, участвуя в подобных мероприятиях. Они находят время не только для своих детей, но и помогают ребятам, у которых нет полной семьи, почувствовать поддержку, заботу и значимость. Это правильное вложение своих сил, времени и возможностей. Это хороший момент для укрепления семейных отношений, дружбы и особенные моменты, сближающие все поколения в одной цели, - продолжил Сергей Ляхов.
В конце похода всех младших участников подкидывали и ловили, как победителей.
Совет отцов 37-й школы часто проводит различные мероприятия вместе с детьми. Так, прошлым летом родители с ребятишками совершили велотур с Аэропорта до Щучьего Озера.
Летом 2019 года был организован сплав по Селенге, а осенью - восхождение на Меркитскую крепость. Также активные отцы трудились волонтёрами – помогали пожилым людям и малообеспеченным семьям во время пандемии, развозили медицинских работников до места их работы.