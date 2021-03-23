Пожар произошёл зимой 2020 года
Краснокаменская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению пенсионерки с просьбой принять меры к соседке, не ремонтирующей квартиру после пожара.
Оказалось, что в феврале 2020 года в одном из многоквартирных домов Краснокаменска по вине сотрудников жилищно-коммунальной службы, производившей сварочные работы в подвале дома, произошёл пожар в квартире. Последняя расположена на первом этаже.
Собственник квартиры, в которой произошло возгорание, длительное время не ремонтировал её, очистку жилья от горелых бытовых предметов и мебели не делал, в результате чего в квартирах, расположенных выше, стоял стойкий неприятный запах гари.
Жилищно-коммунальная служба предлагала помощь в проведении ремонта, однако в связи со спором о размере причинённого ущерба она не была принята.
- По результатам проверки прокуратура направила в Краснокаменский городской суд иск и потребовала возложить на собственника сгоревшей квартиры обязанность устранить последствия пожара путем проведения восстановительного ремонта, - сообщили в прокуратуре Забайкальского края.
Судом удовлетворил требования прокурора.
Забайкальский краевой суд отклонил доводы жалобы ответчика, решение суда вступило в законную силу.
В Забайкалье собственника квартиры обязали сделать ремонт после пожара
Общество, Фото:
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