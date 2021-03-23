В Улан-Удэ определили чемпионов по самбо среди студентов

Победители отправятся на чемпионат России
В выходные в спортивном комплексе БГСХА прошёл чемпионат Бурятии по самбо среди студентов. В этом году турнир был посвящен 90-летию Бурятской государственной сельскохозяйственной академии. Боролись 47 студентов ссузов и вузов, сообщили в минспорта Бурятии.
По итогам соревнований золото завоевали:
Арсалан Иринчинов, БГСХА в в/к 53 кг
Владимир Дондуков, БРПК в в/к 58 кг
Владислав Балагуров, ВСГУТУ в в/к 64 кг
Кан-Демир Куулар, БГСХА в в/к 71 кг
Матвей Бугаенк, СибГУТИ в в/к 79 кг
Сергей Шангин, БКН в в/к 88 кг
Элбэк Шалуев, ВСГУТУ в в/к 88 кг.
Они отправятся на чемпионат России, который пройдёт в апреле в Нижегородской области.
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Общество, Фото:
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