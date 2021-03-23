В Улан-Удэ определили чемпионов по самбо среди студентов

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Победители отправятся на чемпионат России



В выходные в спортивном комплексе БГСХА прошёл чемпионат Бурятии по самбо среди студентов. В этом году турнир был посвящен 90-летию Бурятской государственной сельскохозяйственной академии. Боролись 47 студентов ссузов и вузов, сообщили в минспорта Бурятии.



По итогам соревнований золото завоевали:



Арсалан Иринчинов, БГСХА в в/к 53 кг

Владимир Дондуков, БРПК в в/к 58 кг

Владислав Балагуров, ВСГУТУ в в/к 64 кг

Кан-Демир Куулар, БГСХА в в/к 71 кг

Матвей Бугаенк, СибГУТИ в в/к 79 кг

Сергей Шангин, БКН в в/к 88 кг

Элбэк Шалуев, ВСГУТУ в в/к 88 кг.



Они отправятся на чемпионат России, который пройдёт в апреле в Нижегородской области.

