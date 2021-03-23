Евгений Жербаев рассказал, на что потратит призовые с чемпионата России

Борец копит на свою квартиру



Вице-чемпион чемпионата России по вольной борьбе, бурятский борец Евгений Жербаев рассказал, на что потратит призовые деньги. Об этом он поделился на встрече с главой Бурятии Алексеем Цыденовым.



Премии, которые учредило БРО партии «Единая Россия», были вручены всем медалистам из Бурятии. Бронзовые медалисты Балдан Цыжипов и Алдар Бальжинимаев получили по 100 тысяч рублей, серебряный призёр Евгений Жербаев получил сертификат на 200 тысяч рублей.



Евгений рассказал, что он копит на собственную квартиру. Журналисты напомнили молодому призёру, что в республике действует льготное кредитование «Дальневосточная ипотека».



- На данный момент у меня нет квартиры, живу в съёмной. Коплю деньги, в том числе, эти призовые тоже отправятся в копилку. Касаемо «Дальневосточной ипотеки», её, по-моему, дают семейным парам, а я пока еще не женат, - поделился борец.

