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Евгений Жербаев рассказал, на что потратит призовые с чемпионата России

Евгений Жербаев рассказал, на что потратит призовые с чемпионата России
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Борец копит на свою квартиру

Вице-чемпион чемпионата России по вольной борьбе, бурятский борец Евгений Жербаев рассказал, на что потратит призовые деньги. Об этом он поделился на встрече с главой Бурятии Алексеем Цыденовым.

Премии, которые учредило БРО партии «Единая Россия», были вручены всем медалистам из Бурятии. Бронзовые медалисты Балдан Цыжипов и Алдар Бальжинимаев получили по 100 тысяч рублей, серебряный призёр Евгений Жербаев получил сертификат на 200 тысяч рублей.

Евгений рассказал, что он копит на собственную квартиру. Журналисты напомнили молодому призёру, что в республике действует льготное кредитование «Дальневосточная ипотека».

- На данный момент у меня нет квартиры, живу в съёмной. Коплю деньги, в том числе, эти призовые тоже отправятся в копилку. Касаемо «Дальневосточной ипотеки», её, по-моему, дают семейным парам, а я пока еще не женат, - поделился борец.
спорт вольная борьба чемпионат России правительство РБ
 
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