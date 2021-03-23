Борец копит на свою квартиру
Вице-чемпион чемпионата России по вольной борьбе, бурятский борец Евгений Жербаев рассказал, на что потратит призовые деньги. Об этом он поделился на встрече с главой Бурятии Алексеем Цыденовым.
Премии, которые учредило БРО партии «Единая Россия», были вручены всем медалистам из Бурятии. Бронзовые медалисты Балдан Цыжипов и Алдар Бальжинимаев получили по 100 тысяч рублей, серебряный призёр Евгений Жербаев получил сертификат на 200 тысяч рублей.
Евгений рассказал, что он копит на собственную квартиру. Журналисты напомнили молодому призёру, что в республике действует льготное кредитование «Дальневосточная ипотека».
- На данный момент у меня нет квартиры, живу в съёмной. Коплю деньги, в том числе, эти призовые тоже отправятся в копилку. Касаемо «Дальневосточной ипотеки», её, по-моему, дают семейным парам, а я пока еще не женат, - поделился борец.
Евгений Жербаев рассказал, на что потратит призовые с чемпионата России
Общество, Фото:
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