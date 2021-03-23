В улан-удэнской колонии прошёл День открытых дверей

Общество, Фото: УФСИН России по Бурятии

Родственники осуждённых увидели условия содержания



В колонии-поселения № 3 УФСИН России по Бурятии для родственников осуждённых прошёл День открытых дверей.



Для гостей учреждения провели экскурсию, в ходе которой они ознакомились с условиями труда осуждённых, побывали в помещениях отрядов и в воспитательном центре.



Осуждённые устроили для своих родных концерт, они подготовили вокальные и танцевальные номера, театральную постановку и юмористические сценки. Также присутствующим показали видеоролик о жизни осуждённых в исправительном учреждении.



В завершении мероприятия родственники поблагодарили осуждённых за концерт, администрацию учреждения за предоставленную возможность посетить учреждение, увидеть своими глазами условия содержания осуждённых, сообщили в пресс-служба УФСИН России по Бурятии.

