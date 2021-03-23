На Байкале соорудили лабиринт в виде огромных ладоней

На Байкале в Бурятии возвели ледяной лабиринт. Команда LabirintLab уже 10 лет строит на озере лабиринты. Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году они собирали деньги на краудфандинговом сайте planeta.ru. Удалось собрать 109% от заявленной суммы – более 163 тысяч, вместо 150.
- На сердце благодарность, на душе тепло. Радость от того, что вы с нами, что проект, который мы так любим, интересен не только нам. Спасибо, друзья! Ваша поддержка вдохновляет! – поблагодарила все людей, пожертвовавших деньги, руководитель проекта Наталья Бриль.
В итоге арт-объект построили на льду Байкала в 150 метрах от стелы «Самая северная точка Байкала», которая находится в посёлке Нижнеангарск.
Умельцы возвели на ледяном озере две огромные ладони, в каждую из готовых сможет поместиться человек. Внутри ладоней размещены ледяные шары. Мастера думали, как же расположить шары внутри, но однажды в непогоду оставили всё на льду и ушли. Ветер поиграл с шарами и сам «положил» их.
- Байкал - древнее место, лабиринт - древняя структура, которая показалась нам наиболее подходящей. В классическом лабиринте всего одна дорожка, по ней человек проходит от входа к центру и от центра к выходу, - поясняют представители LabirintLab, - Такой наш способ выразить восхищение и рассказать другим о мощи и хрупкости этого удивительного места.
Ранее лабиринты строили возле населённых пунктов: Старая Ангасолка, Утулик, Бугульдейка, остров Ольхон, Сарма, Баргузинский залив (Усть-Баргузин), район полуострова Святой нос, Чивыркуйский залив. В последних двух локациях команде приходилось спать на льду.