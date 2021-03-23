На Байкале соорудили лабиринт в виде огромных ладоней

Умельцы возвели на ледяном озере две огромные ладони, в каждую из готовых сможет поместиться человек. Внутри ладоней размещены ледяные шары. Мастера думали, как же расположить шары внутри, но однажды в непогоду оставили всё на льду и ушли. Ветер поиграл с шарами и сам «положил» их.





