В Бичурском районе дети изучают лесные профессии
Учащиеся Бичурской школы познакомились с работой пожарных-десантников Бичурского авиаотделения.
Ребятам рассказали о том, как происходит спуск групп десантников-парашютистов с самолёта, как побороть страх высоты, а также напомнили правила пожарной безопасности в лесах.
- Было очень интересно! Мы узнали о такой интересной профессии. Нам бы тоже хотелось попробовать себя в роли десантника и прыгнуть с парашютом! - поделились ребята.
В соседнем селе Буй, сотрудники Буйского лесхоза и лесничества провели акцию «Лесники открывают двери» для ребят из школьного лесничества «Юный лесовод».
Во время экскурсии лесники показали ребятам оборудование, которое применяется на тушении лесных пожаров: воздуходувка, ранцевый лесной огнетушитель, мотопомпа и многое другое. Также лесники продемонстрировали лесопожарную технику. Больше всего из техники ребят заинтересовала новая лесопожарная автоцистерна.
- Дети с удовольствием опробовали весь лесопожарный инвентарь, а к технике вообще выстроилась очередь, все хотели посидеть за рулём и сфотографироваться с красивой красной машиной, - с улыбкой рассказал участковый лесничий Буйского лесничества Василий Иванов.
Мероприятия В Бичурском районе проводятся в рамках празднования международного дня лесов, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
Школьники в селе в Бурятии захотели прыгнуть с парашютом
Общество, Фото:
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