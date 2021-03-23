Школьники в селе в Бурятии захотели прыгнуть с парашютом

В Бичурском районе дети изучают лесные профессии



Учащиеся Бичурской школы познакомились с работой пожарных-десантников Бичурского авиаотделения.



Ребятам рассказали о том, как происходит спуск групп десантников-парашютистов с самолёта, как побороть страх высоты, а также напомнили правила пожарной безопасности в лесах.



- Было очень интересно! Мы узнали о такой интересной профессии. Нам бы тоже хотелось попробовать себя в роли десантника и прыгнуть с парашютом! - поделились ребята.



В соседнем селе Буй, сотрудники Буйского лесхоза и лесничества провели акцию «Лесники открывают двери» для ребят из школьного лесничества «Юный лесовод».



Во время экскурсии лесники показали ребятам оборудование, которое применяется на тушении лесных пожаров: воздуходувка, ранцевый лесной огнетушитель, мотопомпа и многое другое. Также лесники продемонстрировали лесопожарную технику. Больше всего из техники ребят заинтересовала новая лесопожарная автоцистерна.



- Дети с удовольствием опробовали весь лесопожарный инвентарь, а к технике вообще выстроилась очередь, все хотели посидеть за рулём и сфотографироваться с красивой красной машиной, - с улыбкой рассказал участковый лесничий Буйского лесничества Василий Иванов.



Мероприятия В Бичурском районе проводятся в рамках празднования международного дня лесов, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.





