В Иркутской области двух женщин госпитализируют принудительно

Они уклоняются от госпитализации в противотуберкулёзный диспансер



47-летняя и 57-летняя жительницы города Черемхово, больные туберкулёзом, подлежат лечению в условиях стационара. Однако они от госпитализации уклоняются, что создаёт угрозу заражения окружающих людей.



В связи с этим прокурор города направил в Черемховский городской суд два административных исковых заявления о принудительной госпитализации этих женщин в противотуберкулёзный диспансер.



Суд требования прокурора удовлетворил, решения обращены к немедленному исполнению, сообщили в прокуратуре Иркутской области.





