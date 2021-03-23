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В Иркутской области двух женщин госпитализируют принудительно

В Иркутской области двух женщин госпитализируют принудительно
Общество,  Фото:pixabay.com
Они уклоняются от госпитализации в противотуберкулёзный диспансер

47-летняя и 57-летняя жительницы города Черемхово, больные туберкулёзом, подлежат лечению в условиях стационара. Однако они от госпитализации уклоняются, что создаёт угрозу заражения окружающих людей.

В связи с этим прокурор города направил в Черемховский городской суд два административных исковых заявления о принудительной госпитализации этих женщин в противотуберкулёзный диспансер.

Суд требования прокурора удовлетворил, решения обращены к немедленному исполнению, сообщили в прокуратуре Иркутской области.


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