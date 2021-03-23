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В Бурятии ищут родственников красноармейца

В Бурятии ищут родственников красноармейца
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Боец призывался из Верхнего Жирима

Поисковики разыскивают родственников красноармейца Николая Ивановича Родионова. Останки воина и его смертный медальон подняли в 2017 году на местах боев 93-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии в районе подмосковной деревни Кузовлево.

Из-за сильно повреждённой бумаги были сложности с прочтением записки, вложенной в капсулу. Но недавно специалистам удалось её расшифровать. Выяснилось, что медальон принадлежал Николаю Ивановичу Родионову. Красноармеец был призван из села Верхний Жирим Тарбагатайского района Бурятии, сообщает группа «Тарбагатай-инфо. 24/7».

Всех, кто что-либо знает о родных бойца или их судьбе, просят связаться по телефону 8-902-564-30-95.
Великая Отечественная
 
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