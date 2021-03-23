Боец призывался из Верхнего Жирима
Поисковики разыскивают родственников красноармейца Николая Ивановича Родионова. Останки воина и его смертный медальон подняли в 2017 году на местах боев 93-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии в районе подмосковной деревни Кузовлево.
Из-за сильно повреждённой бумаги были сложности с прочтением записки, вложенной в капсулу. Но недавно специалистам удалось её расшифровать. Выяснилось, что медальон принадлежал Николаю Ивановичу Родионову. Красноармеец был призван из села Верхний Жирим Тарбагатайского района Бурятии, сообщает группа «Тарбагатай-инфо. 24/7».
Всех, кто что-либо знает о родных бойца или их судьбе, просят связаться по телефону 8-902-564-30-95.
В Бурятии ищут родственников красноармейца
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Идти с площади Советов на Элеватор было очень сложно
Боец призывался из Верхнего Жирима
Осуждённые сами мастерили платья для дефиле
Легендарный револьвер принесли в Росгвардию
Шахматный турнир провели онлайн
Профилактическое мероприятие прошло в отдалённом районе республики
Глава республики разъяснил ситуацию по этому вопросу
Проезд под железнодорожными путями станет дорогой общего пользования
За границей от путешественника из Бурятии Жамсо люди не раз убегали
Батор Раднаев выступал в составе Московской области
Премьера балета «Бахчисарайского фонтана» состоялась в выходные
Этой зимой произошло меньше нарушений, чем прошлой
Заразилось за сутки коронавирусом больше людей, чем вылечилось
Лесники начали профилактические выжигания
Финансирование будущего сквера учителя пока не определено