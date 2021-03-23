В улан-удэнской колонии выбрали «Мисс Весну»

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Осуждённые сами мастерили платья для дефиле



В исправительной колонии № 7 для женщин в Улан-Удэ завершился конкурс красоты «Мисс Весна - 2021».



В творческом конкурсе конкурсантки продемонстрировали жюри свои вокальные и хореографические таланты, а также продефилировали в вечерних платьях. Все платья участницы сделали своими руками.



Ранее девушки уже показали свои умения и навыки в двух этапах конкурса «Визитная карточка» и «Хозяюшка». На первом этапе женщины представили краткую автобиографию в виде сценок. На втором пекли шоколадный торт.



- Осуждённых поблагодарили за участие в конкурсе и вручили им призы и дипломы, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.







