 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 марта

22 марта

Популярное

В улан-удэнской колонии выбрали «Мисс Весну»

В улан-удэнской колонии выбрали «Мисс Весну»
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Осуждённые сами мастерили платья для дефиле

В исправительной колонии № 7 для женщин в Улан-Удэ завершился конкурс красоты «Мисс Весна - 2021».

В творческом конкурсе конкурсантки продемонстрировали жюри свои вокальные и хореографические таланты, а также продефилировали в вечерних платьях. Все платья участницы сделали своими руками.

Ранее девушки уже показали свои умения и навыки в двух этапах конкурса «Визитная карточка» и «Хозяюшка». На первом этапе женщины представили краткую автобиографию в виде сценок. На втором пекли шоколадный торт.

- Осуждённых поблагодарили за участие в конкурсе и вручили им призы и дипломы, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



конкурс красоты осужденные колония
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ убрали «вечную лужу»
В Улан-Удэ убрали «вечную лужу»
Общество, 23.03.2021
Идти с площади Советов на Элеватор было очень сложно
В Бурятии ищут родственников красноармейца
В Бурятии ищут родственников красноармейца
Общество, 23.03.2021
Боец призывался из Верхнего Жирима
В улан-удэнской колонии выбрали «Мисс Весну»
В улан-удэнской колонии выбрали «Мисс Весну»
Общество, 23.03.2021
Осуждённые сами мастерили платья для дефиле
Житель Бурятии нашёл в купленном доме револьвер XIX века
Житель Бурятии нашёл в купленном доме револьвер XIX века
Общество, 23.03.2021
Легендарный револьвер принесли в Росгвардию
В Бурятии пожарные обращаются к жителям по громкой связи
В Бурятии пожарные обращаются к жителям по громкой связи
Общество, 23.03.2021
Профилактическое мероприятие прошло в отдалённом районе республики
В Бурятии просят создать училище олимпийского резерва для борцов
В Бурятии просят создать училище олимпийского резерва для борцов
Общество, 23.03.2021
Глава республики разъяснил ситуацию по этому вопросу
В Улан-Удэ водоотвод переделают в дорогу
В Улан-Удэ водоотвод переделают в дорогу
Общество, 23.03.2021
Проезд под железнодорожными путями станет дорогой общего пользования
Блогер из Бурятии рассказал о том, как пугаются азиатов
Блогер из Бурятии рассказал о том, как пугаются азиатов
Общество, 23.03.2021
За границей от путешественника из Бурятии Жамсо люди не раз убегали
Теннисист из Бурятии завоевал три золота и серебро первенства ЦФО
Теннисист из Бурятии завоевал три золота и серебро первенства ЦФО
Общество, 23.03.2021
Батор Раднаев выступал в составе Московской области
Билеты на «Бахчисарайский фонтан» в Улан-Удэ быстро исчезли
Билеты на «Бахчисарайский фонтан» в Улан-Удэ быстро исчезли
Общество, 23.03.2021
Премьера балета «Бахчисарайского фонтана» состоялась в выходные
В Иркутской области более 200 водителей ездили вне ледовых переправ
В Иркутской области более 200 водителей ездили вне ледовых переправ
Общество, 23.03.2021
Этой зимой произошло меньше нарушений, чем прошлой
В Бурятии за сутки коронавирусом заболели 63 человека
В Бурятии за сутки коронавирусом заболели 63 человека
Общество, 23.03.2021
Заразилось за сутки коронавирусом больше людей, чем вылечилось
В Бурятии объяснили причину задымлений в лесах
В Бурятии объяснили причину задымлений в лесах
Общество, 23.03.2021
Лесники начали профилактические выжигания
В Улан-Удэ показали, каким будет сквер учителя
В Улан-Удэ показали, каким будет сквер учителя
Общество, 23.03.2021
Финансирование будущего сквера учителя пока не определено

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^