Осуждённые сами мастерили платья для дефиле
В исправительной колонии № 7 для женщин в Улан-Удэ завершился конкурс красоты «Мисс Весна - 2021».
В творческом конкурсе конкурсантки продемонстрировали жюри свои вокальные и хореографические таланты, а также продефилировали в вечерних платьях. Все платья участницы сделали своими руками.
Ранее девушки уже показали свои умения и навыки в двух этапах конкурса «Визитная карточка» и «Хозяюшка». На первом этапе женщины представили краткую автобиографию в виде сценок. На втором пекли шоколадный торт.
- Осуждённых поблагодарили за участие в конкурсе и вручили им призы и дипломы, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В улан-удэнской колонии выбрали «Мисс Весну»
Общество, Фото:
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