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Среди осуждённых Бурятии определили лучших шахматистов

Среди осуждённых Бурятии определили лучших шахматистов
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Шахматный турнир провели онлайн

В Бурятии состоялся шахматный турнир среди осуждённых исправительных учреждений. В организации турнир приняли участие представители автономной некоммерческой организации «Всемирная лига шахматы-транзит», сообщили в УФСИН по Бурятии.

Шахматный турнир прошёл в онлайн-режиме по швейцарской системе, без выбывания. В каждом туре, начиная со второго, пары соперников отбирались так, чтобы между собой встречались участники, набравшие равное количество очков. Участие в состязании приняли сильнейшие игроки, выбранные по итогам отборочных игр внутри учреждений.

По результатам турнира первое место занял участник, представляющий исправительную колонию №2 (Улан-Удэ). Второе место, уступив одно очко, занял осуждённый лечебно-исправительного учреждения №5 (Мухоршибирский район). Третьим стал участник из улан-удэнского СИЗО.

Призёрам турнира будут вручены дипломы от АНО «Всемирная лига шахматы-транзит». Также всем участникам вручат сертификаты с указанием рейтинга.


спорт шахматы осужденные колония
 
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