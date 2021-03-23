Среди осуждённых Бурятии определили лучших шахматистов

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Шахматный турнир провели онлайн



В Бурятии состоялся шахматный турнир среди осуждённых исправительных учреждений. В организации турнир приняли участие представители автономной некоммерческой организации «Всемирная лига шахматы-транзит», сообщили в УФСИН по Бурятии.



Шахматный турнир прошёл в онлайн-режиме по швейцарской системе, без выбывания. В каждом туре, начиная со второго, пары соперников отбирались так, чтобы между собой встречались участники, набравшие равное количество очков. Участие в состязании приняли сильнейшие игроки, выбранные по итогам отборочных игр внутри учреждений.



По результатам турнира первое место занял участник, представляющий исправительную колонию №2 (Улан-Удэ). Второе место, уступив одно очко, занял осуждённый лечебно-исправительного учреждения №5 (Мухоршибирский район). Третьим стал участник из улан-удэнского СИЗО.



Призёрам турнира будут вручены дипломы от АНО «Всемирная лига шахматы-транзит». Также всем участникам вручат сертификаты с указанием рейтинга.





