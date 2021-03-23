Шахматный турнир провели онлайн
В Бурятии состоялся шахматный турнир среди осуждённых исправительных учреждений. В организации турнир приняли участие представители автономной некоммерческой организации «Всемирная лига шахматы-транзит», сообщили в УФСИН по Бурятии.
Шахматный турнир прошёл в онлайн-режиме по швейцарской системе, без выбывания. В каждом туре, начиная со второго, пары соперников отбирались так, чтобы между собой встречались участники, набравшие равное количество очков. Участие в состязании приняли сильнейшие игроки, выбранные по итогам отборочных игр внутри учреждений.
По результатам турнира первое место занял участник, представляющий исправительную колонию №2 (Улан-Удэ). Второе место, уступив одно очко, занял осуждённый лечебно-исправительного учреждения №5 (Мухоршибирский район). Третьим стал участник из улан-удэнского СИЗО.
Призёрам турнира будут вручены дипломы от АНО «Всемирная лига шахматы-транзит». Также всем участникам вручат сертификаты с указанием рейтинга.
Среди осуждённых Бурятии определили лучших шахматистов
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Идти с площади Советов на Элеватор было очень сложно
Боец призывался из Верхнего Жирима
Осуждённые сами мастерили платья для дефиле
Легендарный револьвер принесли в Росгвардию
Шахматный турнир провели онлайн
Профилактическое мероприятие прошло в отдалённом районе республики
Глава республики разъяснил ситуацию по этому вопросу
Проезд под железнодорожными путями станет дорогой общего пользования
За границей от путешественника из Бурятии Жамсо люди не раз убегали
Батор Раднаев выступал в составе Московской области
Премьера балета «Бахчисарайского фонтана» состоялась в выходные
Этой зимой произошло меньше нарушений, чем прошлой
Заразилось за сутки коронавирусом больше людей, чем вылечилось
Лесники начали профилактические выжигания
Финансирование будущего сквера учителя пока не определено