Батор Раднаев выступал в составе Московской области
В городе Воронеж состоялось первенство Центрального федерального округа по настольному теннису до 16 лет. В составе Московской области выступал спортсмен из Бурятии Батор Раднаев. В республиканской спортивной школе олимпийского резерва сообщили, что Батор завоевал три золотых и одну серебряную медаль.
Результаты Батора Раднаева:
1 место - личное первенство
1 место - командное первенство
1 место - смешанный парный разряд с Есенией Широковой (Химки)
2 место - мужской парный разряд с Киселёвым Вадимом (Липецк).
Батор отправится на первенство России до 16 лет. Там он будет представлять Московскую область и Бурятию в параллельном зачёте.
Теннисист из Бурятии завоевал три золота и серебро первенства ЦФО
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Батор Раднаев выступал в составе Московской области
Премьера балета «Бахчисарайского фонтана» состоялась в выходные
Этой зимой произошло меньше нарушений, чем прошлой
Заразилось за сутки коронавирусом больше людей, чем вылечилось
Лесники начали профилактические выжигания
Финансирование будущего сквера учителя пока не определено
Женщина опубликовала документ в родительском чате
Такое решение принял суд
У молодого человека не оказалось водительских прав
В республике местами до +11
Завершился второй этап конкурса «Армейский запас-2021»
Праздник уже стал традиционным
Мужчина оскорбил собственника магазина грубой нецензурной бранью
Более 1500 военнослужащих ВВО в Бурятии принимают участие в двухсторонних учениях
Мальчиков на свет появилось больше, чем девочек