Теннисист из Бурятии завоевал три золота и серебро первенства ЦФО

Общество, Фото: предоставлено РСШОР

Батор Раднаев выступал в составе Московской области



В городе Воронеж состоялось первенство Центрального федерального округа по настольному теннису до 16 лет. В составе Московской области выступал спортсмен из Бурятии Батор Раднаев. В республиканской спортивной школе олимпийского резерва сообщили, что Батор завоевал три золотых и одну серебряную медаль.



Результаты Батора Раднаева:



1 место - личное первенство

1 место - командное первенство

1 место - смешанный парный разряд с Есенией Широковой (Химки)

2 место - мужской парный разряд с Киселёвым Вадимом (Липецк).



Батор отправится на первенство России до 16 лет. Там он будет представлять Московскую область и Бурятию в параллельном зачёте.







