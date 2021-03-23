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Теннисист из Бурятии завоевал три золота и серебро первенства ЦФО

Теннисист из Бурятии завоевал три золота и серебро первенства ЦФО
Общество,  Фото:предоставлено РСШОР
Батор Раднаев выступал в составе Московской области

В городе Воронеж состоялось первенство Центрального федерального округа по настольному теннису до 16 лет. В составе Московской области выступал спортсмен из Бурятии Батор Раднаев. В республиканской спортивной школе олимпийского резерва сообщили, что Батор завоевал три золотых и одну серебряную медаль.

Результаты Батора Раднаева:

1 место - личное первенство
1 место - командное первенство
1 место - смешанный парный разряд с Есенией Широковой (Химки)
2 место - мужской парный разряд с Киселёвым Вадимом (Липецк).

Батор отправится на первенство России до 16 лет. Там он будет представлять Московскую область и Бурятию в параллельном зачёте.



спорт настольный теннис
 
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