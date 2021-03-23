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Билеты на «Бахчисарайский фонтан» в Улан-Удэ быстро исчезли

Билеты на «Бахчисарайский фонтан» в Улан-Удэ быстро исчезли
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Премьера балета «Бахчисарайского фонтана» состоялась в выходные

В выходные в Бурятском театре оперы и балета состоялись премьерные показы балета «Бахчисарайский фонтан» Бориса Асафьева (12+).

Обновлённая версия постановки балетмейстера Аллы Батубаевой была представлена зрителям 20 и 21 марта. Билеты на премьерный спектакль были раскуплены задолго до показов, сообщили в пресс-службе Бурятского оперного театра.

В соответствии с действующими в Бурятии ограничениями заполняемость зала составляет 50 процентов от максимальной вместимости.

«Бахчисарайский фонтан» для культуры Бурятии имеет особое значение. Это первый балет на бурятской сцене. Постановка 1943 года балетмейстеров Михаила Арсеньева и Татьяны Глязер стала одной из основных в репертуаре театра. Новая постановка, принадлежащая известному бурятскому балетмейстеру Алле Батубаевой, продолжает череду восточных композиций. Они подчеркивают оригинальный художественный облик бурятского балета.

В первый премьерный день главные партии исполнили Анна Петушинова (Мария), Баир Жамбалов (Вацлав), Артемий Плюснин (Хан Гирей), Юлия Банзаракцаева (Зарема), Михаил Овчаров (Нурали). 21 марта – Елена Хишиктуева (Мария), Виктор Дампилов (Вацлав), Булыт Раднаев (Хан Гирей), Евгения Цыренова (Зарема), Эльдар Ванданов (Нурали). За дирижерским пультом оба дня был Мирас Нуржанов (Санкт-Петербург).

Авторами редакции выступили Баярто Дамбаев, Татьяна Муруева, Лариса Башинова, Елена Дамбаева. Музыкальный руководитель проекта – Валерий Волчанецкий. В постановочную группу также вошли Татьяна Тышкенова (художник по костюмам), Алексей Амбаев (художник по свету), Владимир Цыбиктаров (художник по свету).

Справка:

«Бахчисарайский фонтан» - балет Бориса Асафьева по мотивам одноименной поэмы Александра Пушкина, в основе сюжета которой – легенда о польской княжне Марии, жившей в гареме татарского хана Гирея. Чувство к нежной и кроткой Марии облагораживает дикую натуру хана. И даже смерть Марии от кинжала, вонзенного рукой ослепленной ревностью жены хана Заремы, не облегчила его мук неразделенной любви. В память о ней безутешный хан Гирей установил «фонтан слез».

«Бахчисарайский фонтан» имеет важное значение для Бурятского театра оперы и балета – это первый балет, воплощенный на сцене театра. Поставленный весной 1943 года балетмейстерами М. Арсеньевым и Т. Глязер, он знаменовал рождение национального балетного коллектива. Первыми исполнителями были Мария Шалтыкова, Цыден-Еши Бадмаев, Агния Жигжитова, Михаил Арсеньев, Федор Иванов.

В 1979 году состоялась премьера «Бахчисарайского фонтана» в редакции Тулубьевой. Партии исполнили Лариса Сахьянова, Ольга Короткова, Виктор Ганженко, Петр Абашеев, Алексей Павленко, Екатерина Самбуева.

В 2014 году балет был возобновлён в редакции Морихиро Ивата. Исполнители главных партий: Вероника Миронова, Баярма Цыбикова, Булыт Раднаев, Артемий Плюснин, Баярто Дамбаев.
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